رئيس جامعة القاهرة: تمكين المرأة اقتصاديًا ومجتمعيًا ضمن خطتنا

اختتمت فعاليات المرحلة الثانية من الدورة التي تنظمها حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة للسيدات والبنات HER Cycle، والتي استمرت من يوليو إلى أوائل سبتمبر الحالي، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وعُقدت لجنة تحكيم للمشاركات وهن أصحاب 11 مشروعا ممن تم اختيارهن من المرحلة الأولى والتي امتدت من شهر مارس 2019 حتى يونيو 2019، والتي ضمت 34 سيدة وفتاة، وتم التركيز فيها على مساعدة المشاركات في توليد الأفكار وبناء الشخصية والمهارات الانفعالية والادراكية، وإعدادهن كرائدات أعمال.

وقال رئيس جامعة القاهرة، أن تنظيم هذه الدورة يهدف إلى تمكين المرأة وتخريج رائدات أعمال اقتصاديًا ومجتمعيًا وتعزيز دورها الفاعل في البيئة المحيطة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الجامعة للتحول إلى جامعات الجيل الثالث والتي تقوم على ربط البحث العلمي بالواقع المجتمعي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هبه مدحت زكي المؤسس والمدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنه تم اختيار 11 من المشاركات للمرحلة الثانية، تم التركيز فيها على تقديم مفاهيم نماذج الأعمال Business Model Canvas، وكيفية استخدام المشاركات لها لتحسين أفكارهن والخروج بمشروعات لها عائد ربحي ومجتمعي.

وتناولت المرحلة الثانية من الدورة، كيفية إعداد النماذج الأولية للمشروعات، وكيفية اختبارها سوقيًا للتأكد من أن المنتج أو الخدمة يلبي ويستجيب لحاجة وطلب السوق.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثالثة، والمقررة في الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر القادم، صعود 6 فرق، وتشمل برنامجًا مكثفًا من الإرشاد والرعاية؛ لتنتهي بمسابقة للفرق الست، يتم اختيار أفضل ثلاثة منها للفوز بجوائز التمويل المبدئي للمشروعات.



