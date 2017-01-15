10 نصائح لغرفة نوم مريحة

غرفة النوم هي الملاذ الذي تلجأ إليه للحصول على قسط من النوم والراحة، ويجب أن تكون نظيفة دائماً ومرتبة لتحقيق هذا الغرض.







وفيما يلي مجموعة من النصائح لتجديد الانتعاش في غرفة النوم، بحسب موقع أميزنغ إنتيرير ديزاين:





1- أفضل طريقة لتجديد الهواء في غرفة النوم عبر إضافة مجموعة من أصص النباتات.





2- تغيير الأغطية بشكل منتظم يمنحك شعوراً بالانتعاش والتجدد والنشاط.





3- تأكد من فتح النوافذ من وقت لآخر لتغيير الهواء والسماح لدخول الضوء إلى الغرفة.





4- للشعور بالاندماج مع الطبيعة، يمكن رسم لوحات طبيعية على جدران غرفة النوم.





5- وضع الأغطية والوسائد في الشمس لبعض الوقت للقضاء على العث والجراثيم.





6- يمكن التخلص من روائح العفن والروائح المزعجة الاخرى عن طريق صودا الخبيز التي تحيد الروائح الأخرى.





7- استخدام شمعة تساعد على نشر روائح الزيوت الطبيعية في غرفة النوم.





8- ديكور غرفة النوم بمفهوم منعش مثل ديكور البحر أو الشاطىء.





9- استخدام أغطية ووسائد مصنوعة من أقمشة طبيعية أو عضوية لتجنب المواد السامة.





10- تعليق ستائر شفافة تساعد على دخول أشعة الشمس إلى الغرفة.