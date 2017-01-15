10 خدع ونصائح لتكثيف الرموش

واحدة من أهم الأمور التي تهتم بها المرأة هي تكثيف الرموش، فإذا كنتِ مهتمه بالأمر تابعي السطور التالية:











1- تمشيط الرموش:

تمشيط الرموش بالأداه الخاصة أمر هام لتكثيف الرموش، وينصح بتمشيط الرموش مرتين، المرة الأولى قبل كبس الرموش بالأداة الخاصة لضمان عدم تجميع أو التصاق الرموش ببعضها، والمرة الثانية بعد تطبيق المسكارا للتخلص من أي كتل زائدة ولضمان توزيع الرموش وعدم التصاقها.









2- لا تنامي دون تنظيف المكياج:

إذا نسيت الأمر مرة واحدة أو مرتين لن يضر ذلك رموشك، ولكن إذا أصبحت لديك عادة النوم دون تنظيف المكياج فإن هذا سيلحق الضرر برموشك، فالمسكارا ضارة جداً خلال النوم، فإذا كنت ترغبين بحماية رموشك والحفاظ على كثافتها وصحتها عليك بإزالة المكياج وتنظيف عيونك جيداً للحفاظ على رموشك.









3- كبس الرموش:

كبس الرموش بالأداة الخاصة من الأمور التي تساعد على تكثيف الرموش، فهي تعطي منظراً ممتلئاً للرموش، واظبي على كبسها قبل تطبيق المسكارا لضمان عدم نزع رموشك بالمكبس، وإذا كنت على عجلة من أمرك فأنت غير مجبرة على تطبيق المسكارا، فكبس الرموش كفيل بإعطاء الرموش منظر كثيف وطويل.









4- الآيلاينر:

خط من الآيلاينر رفيع بلون رموشك سيعطي منظر كثيف لرموشك، واللون الأسود هو المثالي لإعطاء لمحة غامغة على رموشك فتظهر وكأنها كثيفة بفضل تعبئة الفراغات بين الرموش بواسطة الآيلاينر.









5- لا تتطلعي الى أفضل نوع مسكارا:

تمر السنين وأنت تبحثين عن نوع مسكارا يعطيكي النتائج المرجوة ولكن دون جدوى؟ ننصحك بعدم البحث عن نوع مسكارا مثالي لتكثيف الرموش، كل ما عليك فعلة هو تطبيق المسكارا على رموشك أكثر من مرة فهذا سيعطي رموشك منظراً كثيفاً.









6- امسحي الفائض:

قبل تطبيق المسكارا وخصوصاً إذا كانت جديدة قومي بمسحها منديل كي لا تعطي منظراً غير طبيعياً لرموشك، كما أنها ستنتج كتل غير محببه على رموشك انتِ بالغني عنها، ولن يفيدك تطبيق المسكارا في هذا الحال بل سيزيد الأمر سوءاً.









7- استخدمي الأمصال:

هنالك الكثير من المنتجات التي تعنى بتكثيف الرموش، لا بأس بتجربة أحدها بشرط التأكد من المواد المصنوعة منها، وننصحك بالتركيز على الزيوت الطبيعية والتأكد بالفعل بأنها تباع طبيعية كزيت الخروع وغيرها.









8- بودرة الأطفال:

ربما تخافين من تطبيق بودرة الأطفال على رموشك ولكن في حال قمت بتطبيقها مرة واحدة ستكرري الأمر بعد رؤية النتائج، فقط قومي بتوزيع بعض بودرة الأطفال على رموشك وعيناك مغلقة تماماً، ثم طبقي المسكارا فوقها، هذه الخدعة ستقوم بتكثيف رموشك لأنها ستعمل على انشاء طبقه فوق شعرات الرموش فستزيد من كثافتها.





9- البرايمر:

تطبيق البرايمر الخاص بالرموش أمر مفيد في تكثيف الرموش، كل ما عليك فعلة فقط تطبيق البرايمر الذي يأتي على شكل المسكارا ولكن باللون الشفاف، ثم تطبيق المسكارا السوداء، ولاحظي الفرق.





10- إبدأي من الداخل:

كالشعر والبشرة تماماً فكل شيء يحتاج لعناية من الداخل، تأكدي من أن جسمك يحتوي على الفيتامينات والعناصر الهامه لنمو الشعر، وكذلك حافظي على غذاء متوازن، وشرب كميات كبيرة من السوائل والماء، فالرموش هي جزء من الجسم كالشعر والبشرة وغيرها.





قدمنا لك عزيزتي بعض الخدع والنصائح التي ستساعدك في تكثيف رموشك بأقل جهد، فقط طبقيها وتمتعي برموشك كثيفة وطويلة وجذابة.











