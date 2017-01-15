تعرفي علي أغرب طرق للباديكيروالعناية بالأظافر بالعالم

تحتاج أقدامنا عادة إلى الرعاية والتدليك المناسب الذى تستحقه بعد يوم طويل من العمل والإجهاد، فيعد من المهم أن تتعاملى مع قدميك بعناية للشعور بالاسترخاء والانتعاش، ويعد الباديكير هو الطريقة الأكثر شيوعًا وفعالية لاسترخاء قدميك، واستخدامه فى علاجات القدم المختلفة وظهور الانواع المميزة أيضا، وفى هذا التقرير سوف نتعرف على أنواع البادكير:-



1-باديكير الشكولاتة

من المعروف أن الشيكولاتة تحتوى على العديد من الفوائد الصحية، ولكم هذا لا يعنى فقط تناولها للحصول على هذه الفائدة، بينما يمكن استخدامها أيضا فى علاجات السبا، بما فى ذلك العناية بالشيكولاته، وينصح أطباء الأعصاب ان تناول الشيكولاتة ينتج مشاعر مفعمة بالحيوية، هذا التأثير الذى يمكن الحصول عليه من خلال استخدامها فى الباديكير، والذى يمكن تحضيره فى المنزل بسهولة من خلال اتباع هذه الخطوات.



بادكير الشكولاتة

المكونات

½ كوب من الشيكولاتة الذائبة

حوض من الماء الدافئ

1 ملعقة صغيرة من ملح إبسوم

1 ملعقة كبيرة من العسل

2 ملعقة كبيرة من السكر

¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكالو

5 قطرات من زيت اللوز

2 كوب من الحليب

منشفة

الخطوات

1-قومى بإعداد قدميك وذلك يشمل غسل القدم وتركها حتى تجف ثم القيام بإزالة طلاء الأظافر وتهذيب شكل الظفر اذا كنتى تريدى قصها او جعلها بشكل مميز.

2-الآن قومى باحضار حوض من الماء الدافيء واضافة الملح ونقع قدميك لمدة 15 الى 20 دقيقة.

3-بمجرد الانتهاء اخرجى قدميك واتركيها حتى تجف.

4- والآن قد جاء وقت الاسترخاء فى مسحوق الشيكولاتة، من خلال اضافة الشكولاتة المذابة فى حوض كبير واضافة الحليب فيه للحصول على عجينة سميكة ثم ضعى قدميك فيه واسترخى لمدة 20 دقيقة.

5-بعد الانتهاء من ذلك قومى بشطف قدميك جيدا والتمتع بأقدام رطبة وناعمة

2-بادكير الآيس كريم

يتم عمل باديكير الأيس كريم من خلال تدليك قدميك لتقشير الجلد، ويتم ذلك من خلال نقع قدميك فى إناء مليء بالأيس كريم الغنى بالفيتامينات والمعادن، ثم يتم تقشير قدميك باستخدام مقشر بنكهة الشكولاتة أو الفانيليا أو الفراولة، واستخدام محلول لترطيب قدميك والانتهاء بطلاء الاظافر.

المكونات

حوض به ماء دافيء

ايس كريم بالنكهة التى تريدها

كرة من القطن

منشفة

كريم ترطيب

طريقة التحضير والاستخدام

1-قومى بتحضير قدميك من خلال غسلها جيدا وتقليم الأظافر وغزالة طلاء الأظافر السابق

2-ثم قومى باحضار وعاء به ماء دافيء واضافة ملح ابسوم ونقع قديمك فيه لمدة 20 دقيقة ثم ازالة قدميك وتركها حتى تجف

3- والآن حان وقت بادكير الأيس كريم من خلال إحضار وعاء ككبير به ماء ثم اضافة الآيس كريم بالنكهه التى تريدها ونقع قدميك والاسترخاء فيه لمدة نصف ساعة علىا الأقل ثم ترفع قدميك وتجفيفها بالمنشفة وتركها على قدميك لمدة 10 دقائق حتى تستفيد من باقى المواد

3-بمجرد الانتهاء من بادكير الآيس كريم عليك وضع كريم الترطيب وفرك قدميك حتى يساعدك على إزالة الجلد الميت والآن تصبح قدميك رطبة وناعمة والشعور بالراحة والاسترخاء

3- بادكير الأحجار الساخنة

"هوت ستون" هو أحد الأحجار الساخنة التى تستخدم فى محاولة الاسترخاء من خلال وضعها على نقاط الضغط فى قدميك، كما يحتوى على زيت أساسى لمزيد من الشعور بالاسترخاء، وتساعد الحجارة الساخنة على امتصاص الزيوت الأساسية فى بشرتك بطريقة افضل، كما تعد طريقة رائعة لتخفيف الألم والاسترخاء فى عضلات القدم.

4- بادكير السمك

هو طريقة غير اعتيادية لعلاج قدميك، كما يكتسب باديكير السمك شعبية كبيرة خلال هذه الأيام، بحيث تقوم الأسماك الصغيرة بقضم الجلد الميت من بشرتك مما يعطيك عناية مريحة، فتغمر قدميك فى حوض مليء بالاسماك الصغيرة التى تتجمع حول قدميك وتخلص من الأوساخ وخلايا الجلد الميتة منها، كما انها تعد طريقة مستدامة للعلاج لأنها لا تتضمن أى من المواد الكيميائية، ويكون الجلد الميت كغذاء للأسماك.

بادكير السمك

هو طريقة غير اعتيادية لعلاج قدميك، كما يكتسب باديكير السمك شعبية كبيرة خلال هذه الأيام، بحيث تقوم الأسماك الصغيرة بقضم الجلد الميت من بشرتك مما يعطيك عناية مريحة، فتغمر قدميك فى حوض مليء بالاسماك الصغيرة التى تتجمع حول قدميك وتخلص من الأوساخ وخلايا الجلد الميتة منها، كما انها تعد طريقة مستدامة للعلاج لأنها لا تتضمن أى من المواد الكيميائية، ويكون الجلد الميت كغذاء للأسماك.



