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طريقة عمل مكياج صيفي خاص بالبحر

طريقة عمل مكياج صيفي خاص بالبحر

تاريخ النشر

يحب الكثير منا الذهاب إلى الشاطىء في فصل الصيف، وإذا كنت من عشاق المكياج ولا تحبين الخروج من المنزل من من دونه.

فإليك خطوات وضع مكياج البحر البسيط والخفيف والذي يتمثل في تحديد العيون وأحمر شفاه لتكون إطلالتك جذابة ومثيرة.

-ترطيب بشرة وجهك من خلال وضع كريم الوقاية من أشعة الشمس لمنع جفاف البشرة.

-يمكنك وضع ظلال العيون، ولكن بألوان بسيطة.

-ضعي الماسكارا المقاومة للدموع، التي تضيف إلى نظرتك العمق والتميّز.

-ضعي أحمر شفاه بلون جريء وقوي.


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