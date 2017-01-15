الشاي الأخضر لتهدئة البشرة

بعد يوم مرهق طويل، تحتاج بشرتكِ لتشعر بالراحة مثل جسدكِ تمامًا، وأن تزيلي عنها الأوساخ والبكتيريا، وآثار وبقايا المكياج ومستحضرات التجميل لكي تتنفّس، وتشعري بنضارتها وحيويتها من جديد.







ويمكن للشاي الأخضرأن يلطّف وينعّم بشرتِك، إذ يحتوي على مضادات للبكتيريا والالتهابات، كما يُعتبر عاملًا أساسيًّا في أن تتنفس بشرتكِ، لاحتوائه على مضادات أكسدة، كما يحميها من أشعة الشمس الضارة، والبقع الداكنة.





ماسك الشاى الأخضر

- ملعقة صغيرة من الشاي الأخضرالسائل بعد نقعه

- ملعقة صغيرة سكر بني

- ملعقة صغيرة زبادي





اخلطي المكونات مع بعضها، ويفضل أن تعتمدي على شاي أخضر مركز.

ابدئي بفرك الخليط على بشرتِك، ولكن إن كنتِ تعانين التهابات قوية، فاكتفي بتركه على بشرتكِ لمدة 15 دقيقة.

اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر، وكرري الماسك مرتين أسبوعيًّا للحصول على بشرة نضرة وصحية.





ماسك الشاي الأخضر والعسل والموز

- ملعقة صغيرة شاي أخضر سائل

- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة نشا

- مصف موزة مهروسة





اخلطي المكونات مع بعضها ووزّعيها على بشرتِك.

اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

كرري ماسك الشاي الأخضر مرة أسبوعيًّا لتغذية بشرتِك، والحصول على جلد ناعم.







