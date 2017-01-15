بالصور..مصممي الأزياء يعتمدوا الأصفر هذا الخريف

يكثر استعمال الأصفر في مجموعات أزياء الموسم القادم، فهو يرمز إلى الشمس، ويوحي بالإيجابيّة كما يدلّ على المثاليّة والحكمة.







ويبدو أن مصممي الأزياء حرصوا على إضافة إشراقة الشمس إلى أزياء الموسم المقبل، فاعتمدوا الأصفر كلون لكامل الإطلالة في معظم الأحيان.





• ظهر المعطف الواقي من المطر باللون الأصفر اللمّاع في مجموعة دار Fendi حيث تمّ تنسيقه مع نظارات صفراء أيضاً.





• وقد رصدنا المعطف الأصفر الذي اتخذ شكل "كاب" في مجموعة Valentino، حيث تمّ تنسيقه مع أزياء باللون نفسه وكسر رتابة الإطلالة بأكسسوارات ذات ألوان حياديّة: الأسود للحذاء العالي الساق، الأبيض لحقيبة اليد، والبيج للقبعة.





• قدّمت دار Roberto Cavalli اللون الأصفر الخردلي على شكل ثوب من الصوف الناعم المكسّر، ونسّقته مع أكسسوارات ذهبيّة وحذاء عالي الساق باللون الأسود.





• اعتمدت علامة Off-White على الطابع الكاجوال بتقديم ثوب أصفر بسيط زيّنته بحزام جلديّ مبتكر وحقيبة يد إختلط فيها لون الثوب بلون الحزام. وقد نسّقت هذه الإطلالة مع حذاء رياضي أصفر.





• قدّمت دار Nina Ricci القميص الأصفر بأسلوب عمليّ وأنيق في الوقت نفسه ونسّقته مع سروال كلاسيكي باللون الكاكي.





• البدلة الصفراء رصدناها في مجموعة Lanvin للموسم المقبل، ولكن اللافت كان إدخال أطراف سترتها في السروال مما أضفى على الإطلالة لمسة مبتكرة رغم كلاسيكيّة التصميم.





• قدّمت Max Mara "التايور" باللون الأصفر الهادئ مع كنزة ناعمة وجوارب سميكة باللون نفسه. كما اعتمدت فوقه كنزة صوفيّة ونسّقته مع حذاء عالي الساق من جلد التمساح باللون الأصفر أيضاً.





• أدخلت Hermes اللمسات الأنثويّة على ثوب كلاسيكي بسيط من خلال الكشاكش الصغيرة. وقد أتى اللون الأصفر الدافئ ليضفي الإشراق على كامل الإطلالة، كما كان لافتاً تنسيق الثوب مع حزام جلديّ رفيع باللون البيج وحذاء عالي الساق من الجلد باللون الأبيض.





• شكّل اللون الأصفر الليموني خيار دار Jacquemus قدّمته على شكل معطف تمّ تنسيقه مع سروال باللون نفسه وقميص مطبّع بالأزهار.





• اختارت دار Carolina Herrera الأصفر كأرضيّة للعديد من أزيائها في مجموعتها الخريفيّة. وقد زيّنته بأزهار زرقاء فبدت الإطلالة مرحة، أنثويّة وأنيقة على السواء.















