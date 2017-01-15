ماسك الزنجبيل وزيت السمسم للحصول على شعر طويل

الشعر تاج جمال كل امرأة لذلك يلقى اهتماما وعناية حفاظا عليه من المشاكل المختلفة كالتقصف والتساقط والهيشان، والكثيرات يحلمن فى الحصول على شعر طويل وصحي ولامع، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع الوصفة التى قدمها موقع" daily medical" وهى كالآتى:

مكونات الماسك:



· زيت سمسم خفيف.

· قطعة من الزنجبيل.

· سكين للتقشير.

· مبشرة.

· كوب أو وعاء صغير.

· شامبو.

· قطعة قماش ناعمة مثل التي تستخدم في عمل الجبنة أو اللبنة.

طريقة العمل:



· قومى بتقشير قطعة الزنجبيل الطازج بالسكين.

· قومى ببشر قطعة الزنجبيل جيدا بالمبشرة.

· ضعى ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور على قطعة من القماش القطني النظيف، واعقدى القماش على الزنجبيل لتتشكل حزمة صغيرة.

· ضعي أربع ملاعق من زيت السمسم في كوب أو وعاء صغير.

· قومى بالضغط على حزمة الزنجبيل المبشور فوق زيت السمسم، لتنزل قطرات الزنجبيل فوق زيت السمسم، ضعى حوالى ربع ملعقة شاى من زيت الزنجبيل.

· اخلطى زيت الزنجبيل وزيت السمسم جيدا.

· قومى بتدليك خليط الزيت بلطف على الشعر، تأكدى من تغطية الشعر من فروة الرأس حتى حواف الشعر.

· اتركى الزيت على الشعر لمدة 10 دقائق، ثم قومى بغسله بالشامبو.



