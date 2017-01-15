كيفية تعطير المنزل بافكار بسيطة

هنالك أكثر من طريقة للحصول على رائحة جميلة وتعطير المنزل بأكمله، وكلها سهلة ومجربة وغالباً في متناول يديكي. فيما يلي بعض الأفكار والطرق الذكية لتعطير المنزل :

1. استخدم الزيوت العطرية:

الزيوت العطرية يجب أن تكون خيارك الأول في حال كنت تريد تعطير المنزل، للحصول على رائحة طيبة منعشة، وفوق ذلك كثيراً ما تحمل هذه الزيوت خصائص علاجية، كعلاج الأرق والصداع والاكتئاب والغثيان، والمساعدة على الاسترخاء، والتركيز وتنشيط الدماغ، وغيرها. فيما يلي مجموعة من الأفكار لتنويع استخدام الزيوت العطرية في تعطير المنزل بأرجائه المختلفة:

للمطبخ والحمام:

– أضف 6 قطرات من كل من زيت الليمون وزيت اللافندر إلى علبة بخاخ تحتوي 100 مل من الماء، وقم برشها في المطبخ وحوله بعد طهو السمك أو أي طعام ذي رائحة نفاذة.

– يمكن استخدام نفس الكمية السابقة من الزيوت مع جهاز تعطير الجو الذي يبخر الزيوت تدريجياً على فترات، أو غلي بضع قطرات من هذه الزيوت في الماء على نار هادئة.

– بنفس الطريقة السابقة يمكن إضافة الزيوت العطرية إلى مبخر وحرقها مع البخور، أو صنع شموع بإضافة هذه الزيوت إلى مكوناتها.

لغرفة النوم:

– استخدم زيوت الياسمين أو الصندل، أو إذا كنت تفضل الشعور بالدفء يمكنك استخدام أي من زيوت: القرنفل، والقرفة والبرتقال.

للأرضيات:

لرائحة مبهرة لأرضيات المنزل أضف مقدار 6 قطرات من كلٍ من: زيت الصنوبر، زيت شجرة الشاي، زيت حشيشة الليمون، وزيت الزعتر إلى دلو من الماء، واستخدمه لمسح الأرضيات.

للأسطح والسجاد:

أضف مقدار 15 قطرة من مزيج زيوت اللافندر، حشيشة الليمون والأوكالبتوس (الكافور) إلى علبة بخاخ مملوءة بالماء، واستخدمها لرش المعطر على الأسطح.

عند تنظيف الملابس:

أضف قطرات من الزيوت ذات الرائحة المفضلة لديك سواء كانت زيت الورد أو زيت الياسمين أو غيرهما، إلى دورة الشطف الأخيرة، لرائحة منعشة وزكية للغسيل. ويمكنك الرجوع الى تعطير الملابس عند الغسيل للحصول على معلومات اكثر.

2. تعطير المنزل باستخدام قشور الحمضيات:

قشور الحمضيات على اختلاف أنواعها كالليمون والبرتقال لها رائحة نفاذة ومنعشة للغاية. كل ما عليكي فعله هو تجميع قشور الثمار الحمضية، واستخدامها بواحدة من هذه الطرق:

قومي بغلي القشور في القليل من الماء على نار هادئة جداً بحيث تنتشر رائحتها المنعشة في منزلك، خصوصاً في المطبخ.

إذا كنت تستخدم مكنسة كهربائية ذات حاوية داخلية يمكن وضع قشور الحمضيات في الحاوية، وستحصل على رائحة جميلة عند تنظيف المنزل بها.

3. تعطير المنزل باستخدام النباتات المنزلية:

وهذه فكرة ممتازة، فزراعة النباتات المنزلية ذات الروائح العطرة يعني التمتع برائحة زكية طوال اليوم، ومنظر بهي يسر الناظرين، وهي إلى جانب دورها في تعطير المنزل تفيد في تنقية الهواء من الملوثات. ويمكنك توزيع نباتاتك المفضلة ما بين المطبخ والحمام وغرفة المعيشة لنتائج أفضل.

4. تعطير المنزل باستخدام شموع الزينة:

وهي متوفرة بكثرة في الأسواق، وتعطي رائحة عطرة ومنظراً أنيقاً لمنزلك. يمكنك إشعالها متى ما أردت، كما يمكنك صنعها بنفسك واختيار العطور التي تفضليها .



