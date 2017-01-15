فوائد سحرية لماء الأرز على البشرة والشعر

تشتري النساء الكثير من المنتجات باهظة الثمن للعناية ببشرتهن، على الرغم من أن لديهن في خزانة مطبخهن كنوز من الطبيعة لها فوائد متعددة للبشرة.

ولذلك سنحدثكِ عن فوائد ماء الأرز المختلفة للبشرة خاصة في علاج التجاعيد، وكذلك تأخير ظهورها، بالإضافة إلى بعض الفوائد الجمالية الأخرى.

فوائد ماء الأرز للبشرة وعلاج التجاعيد غني بالفيتامينات:

يحتوي ماء الأرز على العديد من الخصائص المفيدة للبشرة، فهو غني بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية الضرورية للحفاظ على بشرة صحية ونضرة، خاصة فيتامين "ج" صديق البشرة الذي يعمل على تنشيطها وترطيبها، وكذلك فيتامين "هـ" الذي يساعد في تقليل الندبات الجلدية والبقع، ويمنحكِ بشرة صافية وملساء.

تأخير ظهور التجاعيد:

يساعد ماء الأرز على شد الجلد وتقليل التجاعيد، فهو يغذي البشرة ويمنحها الشباب والحيوية والنضارة.

تونر طبيعي:

يمكنكِ استخدام ماء الأرز كتونر طبيعي للبشرة لغلق المسام بعد غسل البشرة بالغسول المناسب، عن طريق غمس كرة قطنية نظيفة في ماء الأرز، وتمريرها على بشرة الوجه والرقبة بلطف قبل البدء في وضع المكياج.

علاج حب الشباب: يعمل ماء الأرز على تنظيف البشرة ومنع تراكم الأوساخ والزيوت في المسام، وبالتالي فإنه يساعد على تقليل ظهور بثور البشرة عند استخدامه باستمرار.

علاج الالتهابات الجلدية وحروق الشمس: يمكنكِ استخدام ماء الأرز لتهدئة الالتهابات الجلدية وحروق الشمس، إذ يعمل النشا الطبيعي الموجود في ماء الأرز على تخفيف الالتهابات ومنع زيادتها.

طريقة عمل ماء الأرز هناك ثلاث طرق لتحضير ماء الأرز، اختاري منها ما يحلو لكِ:

طريقة عمل ماء الأرز المسلوق في قدر على النار:

أضيفي كوبًا من الأرز إلى مقدار لتر من الماء. غطي القدر واتركيه لمدة 15 دقيقة. صفي الماء جيدًا، واحفظيه في زجاجة بعد تبريده لاستخدامه في روتين العناية بالبشرة. استخدميه على بشرتك بعد تخفيفه بالمقدار نفسه من الماء.

طريقة عمل ماء الأرز النيئ:

انقعي نصف كوب من الأرز في مقدار كوبين من الماء لمدة 15 دقيقة. صفي ماء الأرز جيدًا، وضعيه في زجاجة واحفظيه بالثلاجة لاستخدامه في روتين العناية ببشرتكِ.

طريقة عمل ماء الأرز المختمر:

انقعي نصف كوب من الأرز في كوبين من الماء الفاتر، واتركيه في درجة حرارة الغرفة لمدة يوم كامل. استخدمي ماء الأرز المختمر لغسل شعركِ لتغذيته ومنحه الحيوية، أو استخدميه على بشرتكِ بعد تخفيفه بالماء.

فوائد ماء الأرز للشعر

لا تقتصر فوائد ماء الأرز على العناية بالبشرة فقط، بل يمكنكِ استخدامه أيضًا للعناية بشعركِ، إليكِ فوائد ماء الأرز للشعر:

بديل للشامبو: يمكنكِ استخدام ماء الأرز المختمر كبديل للشامبو، لغسل شعركِ وتنظيفه طبيعيًّا.

علاج تساقط الشعر: يساعد ماء الأرز على تحسين نمو الشعر وعلاج تساقطه بفضل الفيتامينات الموجودة به، فهو غني بالأحماض الأمينية التي تعمل على تجديد الشعر وإعادة حيويته.

علاج تقصف الشعر: عند غسل الشعر بماء الأرز باستمرار، فإنه يساعد على إعادة ترميم الشعر المتقصف وتغذيته وإعادة الصحة والحيوية له.

تقوية بصيلات الشعر: عند تدليك فروة الرأس وجذور الشعر بماء الأرز، فإنه يساعد على تقوية جذور الشعر .

التخلص من قشرة الرأس: يساعد ماء الأرز على التخلص من قشرة الرأس، وعلاج مشكلات فروة الرأس.



