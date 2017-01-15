4 فوائد للتوت الأزرق

يحتوي التوت الأزرق على عناصر طبيعية مغذية وهو علاج مثالي للعديد من الأمراض.

التوت الأزرق أساسي للحفاظ على صحة الغشاء العصبي، هو من أقوى مضادات التأكسد وعامل وقائي للعديد من الأمراض الخطيرة.

يقضي التوت على الجذور الحرة ويحارب ارتفاع ضغط الدم وويعزز صحة العيون.

يحمي التوت الأزرق من أمراض القلب والشرايين ويحول دون الجلطات والسكتات الدماغية كما يساعد على التخلص من دهون البطن.

هذا ويساعد في الوقاية من داء ألزهايمر وكل المشاكل المرتبطة بالشيخوخة كما يمنح فروة الرأس الرطوبة اللازمة.



