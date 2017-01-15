كيراتين طبيعي..الكركديه وزيت جوز الهند لتنعيم الشعر

تعد تلك الوصفة من أفضل وصفات تنعيم الشعر الخشن حتى أن البعض يراها بديلاً طبيعياً لاستخدام كيراتين الشعر لما يتحقق عنها من نتائج سريعة وفعالة.

يتم إعداد تلك الوصفة من خلال مزج مسحوق أوراق الكركديه الناعم مع زيت جوز الهند المغلي، ثم يترك الناتج لمدة ساعتين على الأقل قبل أن يُصفى.

يتم استخدام الخليط الناتج في عمل ماسك للشعر ويترك عليه لمدة 20 إلى 30 دقيقة تقريباً قبل أن يغسل الشعر، يمثل ذلك الخليط وصفات لتنعيم الشعر فعالة ومميزة، ويمكن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الوصفة والحصول على نتائج مميزة من خلال الانتظام في تطبيقها على الشعر بشكل أسبوعي.



