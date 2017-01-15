أفكار مبتكرة لتزيين السلالم الداخلية لمنزلك

السلالم الداخلية للمنزل من الأشياء التي دائما ننساها في الديكور على الرغم أن بلمسات بسيطة، تستطيع المرأة أن تغير شكل المنزل تماما.







والسلالم الداخلية للمنزل هي جزء يسهل فيها عمل العديد من الأشكال الديكورية المميزة لكي تظهر بشكل رائع، فتخلي عن الشكل التقليدي للسلالم وحاولي الخروج عن المألوف وجددي دائما في مظهرها وسوف تلاحظين الفرق.





بعض الأفكار البسيطة لتحقيق ذلك:





- أسهل الطرق لتغيير شكل السلم الداخلي للمنزل هو فرش سجادة طويلة عليها وتثبيتها عند كل درجة بدبابيس. احرصي فقط على اختيار سجادة منقوشة بطريقة مميزة.





- استعيني بورق الحائط الملون بألوان مختلفة والصقيه على الجزء الرأسي من كل درجة. في هذه الحالة يفضل أن تستخدمي العديد من أوراق الحائط ذات النقوشات المختلفة.





- هل فكرتي في دهان درجات السلم بألوان زاهية؟ ففي النهاية ستحصلين على تدرج ألوان ليس له مثيل. وإن كنت تحبين لون بعينه فبإمكانك طلاء السلالم بدرجات مختلفة من نفس اللون.





- ضعي مزهريات كبيرة الحجم أو صغيرة على صف واحد من السلالم ويمكنك أيضا وضع أشكال مختلفة من الشموع.





- إذا كان السلم خشبي، ضعي مصابيح أرضية من نفس الشكل وقومي بإضاءتها في المساء وسوف تلاحظين كم هي رائعة.





- علقي بعض لعب الأطفال المختلفة على حاجز أمان السلم واجعليها متدلية.



