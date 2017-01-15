مكياج خفيف للجامعة لإطلالة طبيعية متألقة

إذا كنت تستعدى للدخول الى الجامعة بإطلالة ناعمة وراقية في الوقت نفسه دون هدر الكثير من الوقت ، سنقدم لك في ما يلي طريقة تطبيق مكياج خفيف للجامعة ، سهل التطبيق ، سيمنحك مظهراً في غاية النعومة والجمال.



و للحصول على مظهر بشرة مشرق وخال من العيوب بطريقة ناعمة وتغطية خفيفة، قومي في البداية بتطبيق القليل من كريم الأساس على بشرة وجهك، على أن توزعيه بالتساوي لتفادي المبالغة ، واحرصي على اختيار لون يكون مطابقاً للون بشرتك.

ثم طبقي الكونسيلر، على أن يكون بلون أفتح قليلاً من لون بشرتك من ثم طبقي البلاش الوردي على وجنتيك، فهو يعمل على إضاءة وجهك ومنحك إشراقة وتوهجاً طبيعياً.

ابتعدي عن ألوان أحمر الشفاه الداكنة وتلك الفاقعة التي لا تليق بعمرك واعتمدي بدلاً منها أحمر الشفاه النيود بتدرجاته المختلفة، فهو لون هادئ يلائم سنك ويمنحك طلة ناعمة.

وانطلاقاً من ذلك قومي باستخدام أحمر الشفاه النيود بدرجة تختارينها وفق رغبتك وارسمي به شفتيك بطريقة ناعمة ومتقنة.



