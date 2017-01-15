"الطماطم" افضل للبشرة الدهنية

أهمّ الفوائد التّي تمنحها الطماطم للبشرة:

تقليل إفراز زيوت البشرة.

تقليل ظهور حبّ الشّباب.

ترطيب البشرة وزيادة نعومتها.

تنظيف البشرة.

التّخلّص من الرّؤوس السّوداء النّاتجة عن خلايا الجلد الميّتة.

التّخفيف من أثر حروق أشعّة الشّمس أو الوقاية منها.

تقشير البشرة .

تفتيح لون البشرة .

زيادة نضارة وإشراق البشرة؛ لاحتوائها على فيتامينات مختلفة .

التّخلّص من علامات وآثار الشّيخوخة .

التّحسين من إنتاج الكولاجين والإيلاستين في البشرة.

موازنة مستوى الحموضة (PH) في البشرة .

تقليص حجم المسامات الواسعة في البشرة .



