زيوت طبيعية لعلاج أطراف الشعر المنقسمة

تعاني بعض السيدات من مشكلة انقسام أطراف الشعر أو ما يسمى تلف الشعر، حيث يعود الأمر الى العناية بالشعر بشكل غير صحيح ، والعلاجات الكيميائية القاسية ، والاعتماد على أدوات التصفيف .الحرارية بشكل مبالغ فيه، وقلة استعمال خلطات طبيعية للعناية بالشعر أو ماسكات العناية بالشعر.

ويمكن أن تظهر هذه المشكلة أيضًا إذا كنتِ تعانين من سوء التغذية ولم تحصلي على ما يكفي من البروتين والفيتامينات والمعادن سواء مباشرة من الطعام أو من المكملات الغذائية، ونتيجة لذلك ، فإن الزيوت الطبيعية التي تنتجها بصيلات الشعر غير قادرة على الوصول إلى الأطراف، ما يجعلها تبدو جافة.

تزيد المشكلة مع عدم العناية بشعرك من الخارج باستخدام المغذيات والمرطبات الطبيعية، مثل الزيوت الغنية بجميع الخصائص اللازمة لشعر قوي وصحي.

في حالة تقصف الأطراف وهنا ننصحكِ بعلاج الأطراف المتقصفة و المنقسمة باستخدام أربع زيوت لهم تأثير فوري على صحة شعركِ.

افضل زيوت الشعر لعلاج الشعر المتقصف:



1.الزيت المغربي

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة من الزيت المغربي

الطريقة:

بعد غسل الشعر بالشامبو ، قومي بتجفيفه بمنشفة.

في الوقت الذي لايزال فيه شعرك رطبًا ، ضعي كمية صغيرة من الزيت المغربي من منتصف شعرك حتى النهاية.

اتركيه حتى يجف يمكنكِ تركه على الشعر أو غسله حسب رغبتك.

كرري ذلك في كل مرة تستخدمي فيها بالشامبو. يمكنك أيضًا استخدامه بين أيام الشامبو إذا كنتِ تستخدمين الكثير من منتجات أو أدوات تصفيف الشعر.

الزيت المغربي يجعل الشعر ناعمًا ولامعًا ويقلل من علامات التلف الظاهرة ، بما في ذلك انقسام الأطراف.

إنه غني بفيتامين (ه) والأحماض الدهنية أوميجا 3 وأوميجا 6 التي تساعد على تقوية وتنعيم الشعر.

2. زيت الأرجان



المكونات:

1-2 قطرات من زيت الأرجان

الطريقة:

اغسلي شعركِ بالشامبو ثم جففيه بالطريقة العادية.

والشعر رطب، ضعي زيت الأرجان من منتصف الشعرة حتى النهاية.

اتركيه حتى يجف ولا داعِ لغسله مرة أخرى.

يتم استخراج زيت الأرجان ، المعروف أيضًا باسم الذهب السائل ، من حبات الأرجان.

إنه يصلح تلف الشعر ويساعد على منع انقسام الأطراف .

فيتامين (هـ) ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الموجودة في زيت الأرجان تجعله مرطب رائع.

3. زيت الخروع

المكونات:

2-4 ملاعق صغيرة من زيت الخروع

2 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

الطريقة:

يمزج زيت الخروع بزيت جوز الهند.

تؤخذ ملعقة صغيرة من الخليط في راحة يدكِ.

افركي كفيكِ معًا ثم قومي بتطبيقه على شعركِ ، بدءًا من الجذور وحتى الأطراف.



قومي بتغطيته بغطاء استحمام.

اتركه لمدة 1-2 ساعات.

اشطفي شعرك بشامبو خالِ من السلفات.

كرري هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.

يتمتع زيت الخروع بوزن جزيئي منخفض ويمكنه اختراق الشعرة.

يعمل على إصلاح الشعر وترطيبه ، ويقلل من حكة فروة الرأس ، ويعزز نمو الشعر ، وتساعد مضادات الأكسدة في الحماية من انقسام الأطراف.



