4 بدائل طبيعية فعّالة للكريم الواقي من الشمس

أثبتت الدرسات فان المواد الكيميائية الموجودة في كريمات الوقاية من الشمس التجارية يمكن أن تهيّج الجلد، وتسبب ردود أفعال كالجفاف، أو الحكة.







في حال كانت بشرتك عرضة لتلك التأثيرات الجانبية، فهناك عدة بدائل طبيعية لواقيات الشمس التجارية، وتوفر هذه البدائل حماية جيدة من أشعة الشمس أكثر من المنتجات التجارية، منها:





1. الملابس





تعتبر الملابس من أفضل الأشكال الطبيعية الحامية من الشمس، حسب مختصين، ورغم أن التغطية بالملابس تبدو أحياناً كآخر شيء يرغب الشخص القيام به إلا أنها تعيق وصول أشعة الشمس الضارة وتحمي الجلد من التخريب، وفي حال كان الجو حاراً جداً لارتداء ملابس ثقيلة، يمكن بدلاً منها ارتداء ملابس ذات ألوان بيضاء أو فاتحة، حيث تعكس اشعة الشمس، وتحافظ على البرودة أكثر من الداكنة.





ويشكل ارتداء القبعة درعاً يحمي الجسم كله من أشعة الشمس.





2. زيت السمسم





إن زيت السمسم النقي بديل طبيعي فعال لواقي الشمس، وحسب خبراء، فإنه يحجب حوالي 30% من أشعة الشمس، وهو متوفر في المتاجر ورخيص الثمن.





يمكن دهن زيت السمسم على الجلد المُعرّض للشمس مرة كل 1 -2 ساعة لحماية أفضل.





3. زيت جوز الهند





يعتبر زيت جوز الهند أيضاً بديلاً طبيعياً لواقي الشمس، وهو يمنع 20% من أشعة الشمس المؤذية.





ويدهن زيت جوز الهند مباشرة على أي بقعة معرضة للشمس كل ساعة لحماية أفضل.





ولاستعماله كبديل عن واقي الشمس، يخلط مع زبدة الشيا وزبدة جوز الهند ويضاف الى الواقي الشمسي اليومي المفضل لحماية أكبر.





4. صبار الالوفيرا





ينتشر الصبار على شكل جل، وهو بديل طبيعي لواقي الشمس، حسب بعض المختصين، ويعكس جل صبار الألوة حوالي 20% من الأشعة الضارة، وهو يفيد الى جانب ذلك في العديد من الأغراض الطبية، من التئام الجروح الى علاج السكري.





وللحماية من الشمس، يدهن جل الألوة على الجلد كل 1 -2 ساعة.