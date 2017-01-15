اشكال الاظافر.. بتعكس شخصيتك

الاهتمام بالاظافر ليست فقط دليل على اهتمامك بنفسك واهتمامك بأدق تفاصيلك ولكنها تعكس شخصيتك أيضاً، فللأظافر دور كبير فى جذب الأنظار اليكى إن لم يكونوا جاذبين للأنظار فمعظم الناس لا تلاحظهم على الإطلاق.. لذا فى المرة المقبلة عند محاولة معرفة شخص ما قد تحتاجين لمعرفة هذه المعلومات.

5 أشكال مختلفة للأظافر:

1-الأظافر المربّعة:

أصحاب الأظافر المربعة يتمتعون بشخصية حاسمة لا تقبل الحلول الوسط فهى فى الأغلب لا تعطى فرصة ثانية فيحكم عليها من حولها بالقسوة.

2-الأظافر المثلثة:

كثير ما يلفت انتباهنا هذا الشكل لأنه مختلف ولكن ما لا نعرفه أن صاحبات هذه الأظافر هن سيدات متطلبات لا يقبلن بالقليل لديك خبرة كبيرة فى الجمال والموضة تفعلين الاشياء بدقة وتنفرى من الأهمال.

3-الأظافر الدائرية:

رومنسيات وحالمات صاحبات هذه الأظافر ولكن ليست جريئات فصاحبة هذه الأظافر تميل قليلا الى الكلاسيكية.

4-الأظافر دائرية الأطراف:

امرأة جخولة بعض الشيء لا تقبل على تجربة الاشياء الجديدة ولكن يحبذن إضفاء قدرمن التميز على شكلهم.

5-الأظافر الطويلة المستطيلة:

يتمتع أصحاب هذه الأظافر بشخصية حيوية واجتماعية ورومانسية تتمتّع بخيال خصب ويبحثون بشكل كبير عن المثالية فى معظم الأمور ويلفت نظرهم تفاصيل قد لا يراها الأخرون.