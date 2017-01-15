حيل سهلة للحصول على مكياج عيون مثالي

لا شك أن العيون المشرقة تخطف أبصار الناظرين، سواء كانت ضيقة أو متباعدة عن بعضها البعض أو بكل بساطة صغيرة للغاية. ومن خلال ماكياج العيون الصحيح تستطيع كل امرأة أن تبرز جمال عيونها وتأسر ألباب من ينظر إليها. ولتحقيق هذه الأمنية المنشودة لا تحتاج المرأة سوى خمسة أشياء: كريم التفتيح والكحل وظلال الجفون والماسكارا وقلم الحواجب. وتقدم كلاوديا تسوم هينجست، خبيرة الجمال لدى اتحاد شركات توزيع مستحضرات التجميل الألمانية (VKE)بالعاصمة برلين، أولى هذه النصائح وتقول :"يجب أن يكون جلد الوجه متجانساً، أي ينبغي أن يكون ذا طبقة أساس جيدة، وإلا فلن يوحي أروع ماكياج للعيون بأي شيء".

ويتوقف نجاح مكياج العيون على ترتيب استعمال أدوات الماكياج، وهنا ينصح فنان التجميل بوريس إنتروب بمدينة ميونيخ جنوب ألمانيا، قائلاً :"إذا كنت لا أتقن شيئاً ما، فإنني أبدأ به أولاً". وبعد وضع طبقة الأساس يفضل إنتروب البدء بظلال الجفون. وفي بادىء الأمر يضع إنتروب بودرة التفتيح على الجفن المتحرك، لأنه يعمل على إبراز العين بصرياً. وبعد ذلك يتم استعمال قلم كحل قاتم اللون أسفل العين أولاً، أي أسفل أو بين منبت الرموش. وتنصح تسوم هينجست بأن يمتد الخط المرسوم من الخارج باتجاه المنتصف. ولرسم خط الجفون العلوي تفيد الحيلة الصغيرة التالية: من أجل الحصول على معالم متناسقة ارفعي الحاجب من المنتصف إلى أعلى! فبذلك يكون الجفن مشدوداً ويكون من الأسهل بالنسبة لليد تمرير القلم عبر منبت الجفن العلوي.



