زيت جوز الهند و العسل لترطيب اليدين

تعانى بعض النساء من جفاف اليدين، نتيجة أسباب مختلفة منها عوامل الطقس وغسل الصحون وغيرها من الأشياء التى تؤدى إلى شعور المرأة بالإحراج عند مصافحة أصدقائها وزملائها بالعمل، والتى تتطلب اتباع بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من هذه المشكلة، والتى نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " diynatural ".

وصفات طبيعية لترطيب اليدين:

- الحرص على استخدام الزيوت الطبيعية والتى تساعد على ترطيب اليدين، وذلك من خلال عمل مقشر يد مكون من السكر البني وقليل من الزيت جوز الهند، وفرك اليدين بهذا الخليط.

- ينصح باستخدام جل الصبار أو الجليسرين النباتي السائل، والذى يعمل على ترطيب اليدين، وذلك من خلال إتباع الطريقة التالية:

ملعقة كبيرة من جل الصبار أو الجليسيرين النباتي السائل.

1 ملعقة ماء.

ضعى بضع قطرات من الزيت العطري، وخلط المكونات مع بعضها ثم فرك اليدين بهما.

- وكما يمكن استخدام مزيج من شمع العسل وزيت جوز الهند، لترطيب اليدين، وذلك من خلال إذابة أجزاء متساوية من الزيت والشمع في غلاية مزدوجة على نار متوسطة، وعندما تبرد ضعيها على يديك .



