سويفت والاختين جيجي وبيلا حديد يشعلون السجادة الحمراء بحفل ال ام تي في

تصدرت النجمات الثلاث تيلور سويفت وجيجي حديد وبيلا حديد اطلالة الأناقة في حفل ال (ام تي في) الذي اقيم في مركز برودنشال في نيوارك بمدينة نيو جيرسي والذي ضم بعض النجوم الأكثر شهرة في عالم الأزياء.



وقد ظهرت النجمات الثلاث علي السجادة الحمراء بمظهر متوهج ، ومن الآمن القول أن كل العيون كانت على تايلور سويفت عندما وصلت إلى الحفل،حيث ارتدت تايلور ، 29 عامًا ، مجموعة من قطعتين من صنع فيرساتشي ، كريستيان لوبوتان وأحذية لورين شوارتز اللامعة فوق الركبة، تحدث عن الإدلاء ببيان!

لم تكن تايلور بالتأكيد الضيف الوحيد الذي يعرض إحساسه بأسلوبه المتوحش ، حيث أصبحت السجادة الحمراء الموقع الرائد لعرض ابتكارات المشاهير في الموضة.

حيث بدت كلا من جيجي ، 24 سنة ، وأختها بيلا ، 22 عامًا ، متالقتان في ملابس ذهبية متوهجة خطفتا بهما الانفاس.

وقد ظهر نجوم الغناء جنبا الي جنب مع ايقونات الموضة من الموديلات الشهيرة لتكريم أفضل الفيديوهات الموسيقية لهذا العام















