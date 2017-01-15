لعروس صيف 2019 ..عودة بوكيه الورد الصناعى

يعتبر بوكيه الورد من مستلزمات العروس المهمة، والتي يجب أن تتناسب مع تصميم فستان الزفاف، كما أن حلم أغلب صديقات العروس الحصول عليه بعد جولة لكسب بوكيه الورد بعدما تقذفه بشكل عشوائى وتعتبر الفتيات امتلاك بوكيه العروسة فأل خير، وأن الصديقة الفائزة سوف يكون الدور القريب عليها لأن تصبح عروس هى الأخرى.

وتقول مصممة مستلزمات العروس رشا حسن: فى الصيف يكون مناسب للعروس اقتناء بوكيهات الورد غير الطبيعية لأنها تتحمل درجات الحرارة العالية وتكون أشبه بالحقيقة ، كما أنها تدوم فترة أطول سواء عند احتفاظ العروس بها أو إحدى صديقاتها فتظل الذكرى خالدة للأبد. وتضيف: يظهر هذا العام " الجيسفليا والتيوليب " بالإضافة إلى البوكيهات التي يدخل في تصميمها حبات اللؤلؤ البيض أو الأوف مع حبات مصممة من الستان اللامع، وبعد أن كان لون الورد من الأبيض أصبح خليطا من الألوان وأحيانا الأنواع.





وتظهر البوكيهات على الأطراف من اللون الأبيض ومن الداخل يكون اللون الأحمر أو الوردى والتي تنتشر كثيرًا لتلائم العروس التى تفضل الخروج عن المألوف.















