مايا مرسي تلتقي سفيرة المرأة والأمن والسلم في كندا

التقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة على هامش ورشة العمل اليوم الأربعاء بالسيدة جاكلين أونيل سفيرة المرأة والأمن والسلم بكندا ، والسيد جس داتون، سفير كندا في مصر، لبحث القضايا المشتركة وسبل تعزيز التعاون في مجالات العمل المشترك خلال الفترة المقبلة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بالعلاقات القوية مع كندا، وبجهود الحكومة الكندية في ترسيخ مبدأ الحقوق المساواة بين الجنسين ، كما أشادت بالتعاون المثمر بين المجلس والحكومة الكندية في خدمة قضايا المرأة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى إعلان مصر البدء في إعداد خطة المرأة والأمن والسلام في هذه المرحلة بالتعاون بين المجلس ووزارة الخارجية المصرية ومركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ايمانا بأهمية دور المرأة في هذا الملف.

ولفتت الدكتورة مايا مرسى إلى أن الإرهاب هو الخطر الذى نواجهه جميعا، وعلينا دور هام فى حماية الوطن.

واكدت الدكتورة مايا مرسى أن مصر قد حققت إنجازات هامة فى ملف المرأة لعل أهمها اعلان رئيس الجمهورية تخصيص عاما للمرأة المصرية هو عام 2017، والذى تضمن أيضاً اقرار السيد الرئيس للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ واعلانها كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، واستعرضت محاورها، وشددت على أن هذه الخطوات الهامة كانت بمثابة نقطة تحول في ملف المرأة المصرية.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسى أن أولويات المجلس خلال هذا العام تتمثل فى التمكين الاقتصادي والأمن والسلم، وفيما يتعلق بوصول المرأة إلى مواقع صنع واتخاذ القرار أوضحت وصول المرأة في الحكومة الى نسبة ٢٥% لأول مرة فى تاريخ مصر، وفى البرلمان وصلت نسبتها إلى ٢٥%خلال الانتخابات القادمة، فضلا عن تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة، وغيرها من المناصب الهامة.

فيما عبرت السفيرة جاكلين أونيل عبرت عن سعادتها بوجودها فى مصر لحضور ورشة العمل المقامة حول المرأة والأمن والسلم، وأكدت فخرها بمشاركة مصر بهذه المبادرة الهامة من أجل مشاركة خطط العمل الوطنية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتبنى خطوات جديدة نحو مشاركة أكبر للمرأة في مجال الأمن والسلم، واشادت بجهود الدكتورة مايا مرسى فى ملف النهوض بأوضاع المرأة المصرية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وأنها جهود تدعو للفخر، وأكدت دعمها الكامل لجهود مصر فى إعداد خطة المرأة والأمن والسلم. .



