الأيلاينر البني لمكياج عيون صيفي دافئ

على الرغم من أن الأيلاينر الأسود هو الخيار الأول بالنسبة إلى كثيرات منا، حتى بالنسبة إلى خبراء التجميل، فقد استطاع الأيلاينر البني، بتركيبته السائلة أو الجافة، أن يسجّل مكانته في مكياج العيون وأن يثبت بأنه قادر على منحها إطلالة ساحرة وجذابة تماماً كالأسود.

ولهذا الصيف، يعتبر الأيلاينر البني خياراً مناسباً خاصة مع المكياج البرونزي الذي يعكس جمال هذا الفصل ويحاكي أجواءه الحارة. وإذا كان الأيلاينر الأسود يزيد من جاذبية عينيك وسحرهما، فإن الأيلاينر البني يمنحهما نظرة غامضة ويزيد من كثافة رموشك خاصة إذا تم وضعه على محاذاة الجفون العليا والجفون السفلى وتخفيف حدّته بواسطة الفرشاة الصغيرة.

ولعام 2019 تضافرت جهود العلامات التجارية في تقديم مستحضرات تجميل تناسب مكياجك الأنيق، وكان أبرزها مجموعات الأيلاينر البني.



