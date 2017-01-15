كيف تتخلّصين من انتفاخ عينيك بسهولة قبل زفافك

يعتبر إنتفاخ العينين الناتج إجمالاً عن التعب أو السهر أحد أبرز المشاكل التي تعاني منها العروس قبل أيّام قليلة من موعد زفافها، وغالباً ما تبحث عن نصائح مفيدة للتخلص منه. فإذا اقترب موعد زفافك ولا زلت تعانين من انتفاخ عينيك، نقدّم لك مجموعة من النصائح المثالية للتخلّص منه نهائياً وبسرعة ملحوظة.

1- احرصي على تناول كمية كافية من الماء لا يجب أن تقلّ عن 8 أكواب يومياً، إذ تعزز هذه الخطوة رطوبة الجسم التي تحدّ بدورها من احتباس الماء والإنتفاخ في منطقة العينين.

2- تجنبي تناول المأكولات المالحة أو إضافة الملح إلى أطباقك، إذ يحفّز الملح عملية إحتباس الماء التي تعزّز إنتفاخ العينين.

3- تفادي قدر الإمكان تناول المشروبات الغنية بالكافيين والتي تعزز بدورها جفاف الجسم، ما يؤدي بدوره إلى إنتفاخ العينين.

4- حاولي نيل قسط وافر من النوم لا يقلّ عن 8 ساعات يومياً فللنوم دور ملحوظ في الحفاظ على جاذبية عينيك وحمايتهما من الانتفاخ وآثار الإرهاق والسهر.

5- ركّزي على تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم على غرار الموز والبقوليات، إذ تحدّ من إحتباس الماء في الجسم والذي يعتبر من الأسباب الرئيسية لإنتفاخ العينين.

6- طبّقي شرحات الخيار على جفنيك لمدة 10 دقائق تقريباً بعد وضعها لمدة عينها في الثلاجة، إذ يحتوي الخيار على أنزيمات مثالية لشد الجلد والحد من الإلتهابات والإنتفاخ.



