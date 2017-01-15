كيف تختاري الحقيبة المدرسية الملائمة لطفلك

أيام وتنتهي الإجازة الصيفية ويبدأ العام الدراسي الجديد، ومن المعروف أن الأطفال في السن الصغيرة لا يزالون غير قادرين على الحفاظ على الحقيبة المدرسية لوقت طويل خاصة في السنوات الأولى من مراحل تعليمهم، لذا فقد تكونين بحاجة إلى شراء حقائب مدرسية جديدة.

واليكي بعض النصائح لكيفية اختيار حقائب مدرسية للأطفال..

اختاري الحقيبة المدرسية حسب طبيعة سن طفلك واحتياجاته، فاﻷطفال في مرحلة الحضانة مثلًا، ليس ضروريًّا أن تشتري لهم حقيبة كبيرة وضخمة، ففي النهاية لن تستخدم سوى لوضع الطعام وبعض الألعاب، لذا يفضل اختيار الحقائب الصغيرة الخفيفة التي يمكن لطفلك حملها بنفسه.

وعلى العكس فإذا كان في المرحلة الابتدائية مثلًا، ابتعدي عن الحقائب الطفولية لأنها أصبحت لا تلائمه اﻵن، واختاري ذات اﻷشكال الجذابة واﻷلوان التي يفضلها.

اختاري لطفلك حقيبة مدرسية بيد إذا كان في مرحلة عمرية يحتاج فيها لحمل المزيد من الكتب الدراسية، ليتمكن من سحبها بدلًا من حملها على ظهره.

اختاري حقيبة مدرسية مصنوعة من أقمشة قابلة للغسل، لسهولة تنظيفها والحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.

تجنبي قدر الإمكان الحقيبة المدرسية ذات الألوان الفاتحة، التي تتأثر بالأتربة والأوساخ سريعًا وتتطلب نظافة وعناية مستمرة. أفضل الحقائب المدرسية للأطفال 2019 حقائب مدرسية للأطفال في سن الحضانة إذا كان طفلك في سن الحضانة أو المراحل الدراسية الأولى، فاحرصي على أن تختاري له الحقيبة المدرسية ذات شكل كرتوني محبب له، خاصة أن الأطفال في تلك المرحلة العمرية لديهم شغف كبير بالشخصيات الكرتونية، ولكن انتبهي جيدًا لمراعاة مواصفات الحقيبة لطبيعة المرحلة العمرية لطفلك وتكوينه البدني.

أما إذا كان طفلك في السنوات المتقدمة من المرحلة الابتدائية، فعليكِ اختيار حقيبة ملائمة لطبيعة احتياجاته في هذه المرحلة العمرية وطبيعة حجمه، فإذا كان ضعيف البنيان اختاري له الحقيبة "الترولي" حتى لا يرهقه حملها.

وتأكدي من وجود أكثر من جيب بالحقيبة لوضع مستلزمات طفلك كالكتب والساندوتشات والمقلمة وزجاجات المياه.



