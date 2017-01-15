كيف تواجهين مشكلات البشرة فى الصيف

تكثر مشكلات البشرة بين الفتيات في فصل الصيف بسبب ارتفاع حرارة الطقس الذي تسبب التهابات البشرة وتعرضها للجفاف، بالإضافة إلى أن التعرض لأشعة الشمس يسبب الإسمرار ويعجل بظهور التجاعيد.

فهناك 5 أساسيات للحفاظ على جمال البشرة في فصل الصيف، منها:

1- الاهتمام بتنظيف وترطيب البشرة يوميا باستخدام الغسول والكريم المناسبين لنوع البشرة.

2- تناول لتري ماء يوميا.

3- الإكثار من تناول العصائر الطبيعية لأنها تحافظ على نضارة البشرة.

4- تناول الخضراوات الخضراء التي تغذى البشرة وتساعد على نضارتها.

5- استخدام كريم واقي من الشمس بدرجة حماية 50% على الأقل قبل الخروج من المنزل في الصباح، ويراعى تجديده على البشرة كل ساعة.

6- عدم وضع مستحضرات تجميل بكثرة أثناء النهار فيكفي كريم مرطب وواقي من الشمس وكريم الـ b.b، والقليل من أحمر الخدود ليس أكثر، لأن مستحضرات التجميل تتفاعل مع البشرة في الطقس الحار والشمس.