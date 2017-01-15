5 أخطاء ينبغي تجنبها عند العناية بالبشرة

أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى أن العناية اليومية الجيدة تعتبر هي الخطوة الأساسية للحفاظ على نضارة البشرة ونعومتها.







ولكي تبدو البشرة ناعمة وحيوية يجب تجنب الأخطاء التالية، والتي يكثر حدوثها عند استعمال كريم الوجه.





التركيز على الوجه فقط

ينصب اهتمام الكثير من السيدات على الوجه فقط عند العناية بالبشرة، ويتم إهمال المناطق الحساسة الأخرى مثل الرقبة وفتحة الصدر، كما أن الأيدي عادة ما تكشف عن العمر الحقيقي للمرأة، ولذلك يجب العناية بها مثل الوجه.





وضع الكريم على البشرة الجافة

على الرغم من أن وضع المرطبات على البشرة الجافة يعتبر من الأمور المنطقية للغاية، إلى أن الخبراء ينصحون بأنه من الأفضل وضع كريمات الترطيب على البشرة الرطبة، حيث يسمح ذلك بتوزيع الكريم بشكل مثالي وكذلك امتصاص المواد الفعالة القيمة بصورة أفضل، ولذلك يجب تجفيف البشرة برفق بعد الاستحمام

ووضع الكريم أو المستحضر على الفور.







استعمال الكريم في الشتاء فقط

يؤدي هواء التدفئة الجاف وانخفاض درجات الحرارة إلى جفاف البشرة، ولذلك يتم اللجوء إلى استعمال كريمات البشرة في الشتاء، إلا أن العناية بالبشرة تعتبر من الأمور المهمة خلال فصل الصيف أيضا، لأن الأشعة فوق البنفسجية تؤدي إلى جفاف البشرة، كما تتسبب المؤثرات الخارجية في سد مسام البشرة.





استعمال المستحضرات الضارة

من الأمور المهمة عند اختيار مستحضرات العناية بالوجه، ألا تقتصر وظيفتها على إزالة الاتساخات والمكياج، ولكن يجب أن تساعد على نضارة البشرة وعدم جفافها، ولذلك ينبغي تجنب المستحضرات التنظيف التي تحتوي على الكحول أو مواد تقشير البشرة، لأنها تحرم البشرة من زيوتها الطبيعية، وبدلاً من ذلك يمكن استعمال منظف كريمي معتدل.





الانتظار لفترة طويلة بعد التنظيف

ينصح الخبراء بعدم الانتظار لفترة طويلة ما بين إزالة المكياج ووضع الكريم، وإلا فسيتم سد المسام ويتعذر امتصاص المواد الفعالة بشكل مثالي، ويجب ألا تزيد الفترة ما بين إزالة المكياج ووضع الكريم عن 5 دقائق.