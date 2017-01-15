5 حيل للحصول على عيون واسعة

من منا لا تريد الحصول على عيون مشرقة ومتألقة! ولكن العيون الضيقة قد تكون عائقاً في بعض الأحيان للحصول على الإطلالة التي تحلمين بها.

فإذا كنت من ذوات العيون الضيقة وتريدين الحصول على عيون أوسع ومتألقة أكثر ما عليك سوى اتباع طرق لإبراز جمال عينيك بطريقة أكثر احترافية.

1- ركزي على وضع الظل الفاتح على الثلث الداخلي لجفن العين؛ لأنّ اللون الفاتح يبرز مظهراً رائعاً للعين ويجعلها أوسع وأكبر من حجمها الطبيعي.

2- تخلصي من الهالات السوداء حول العين إذا وجدت، وعند وضع الماكياج ضعي كريم الأساس الأفتح قليلاً من لون بشرتك حول العين ليبرز جمال وتألق عينيك وليضفي عليها مزيدًا من الاتساع.

3- استخدمي الكحل الأبيض أو الكحل الفاتح بالقرب من رموشك؛ لأنّ ذلك سيساعد في تكبير وتوسيع حجم عينيك.

4- في الصباح اتركي وجهك كما هو ولا تضعي الماكياج، ويفضل أيضاً ترك الشفاه على طبيعتها حتى يظهر جمال العين مما يوحي بوسعها.

5- استخدمي ماسكارا ذات ماركة معروفة؛ فالأنواع الجيدة ستكون بارعة في توسيع العين وإبراز جمال وسماكة رموشك.



