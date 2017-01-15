افضل 5 مشروبات لحرق الدهون ..تعرفي عليها

ترغب الكثير من السيدات في خسارة وزنها والتخلص من الدهون المزعجة في الجسم خلال وقت قصير.. ولهذا نقدم لكِ هذه المشروبات لحرق الدهون والقاطعة للشهية أحياناً والتي تمكنك من تحقيق غايتك، أي من أن تتخلّصي من وزنك الزائد من دون أن تبذلي الكثير من الجهود.





الشاي الأخضر





إشربيه يومياً ، يحتوي الشاي الاخضر على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة المفيدة لصحتك والتي تساعد جسمك على التخلّص من الدهون بشكل سريع. لكن، لكي يكون تناوله أمراً فعالاً، لا بدّ له من أن يشكل جزءًا من نظام صحّي غذائي يتضمن أيضاً 30 دقيقة من ممارسة التمارين يومياً. وهكذا ستحصلين على نتائج أكثر من مرضية: قوام مثالي وخال من الدهون.





الألوي فيرا





ثمّة نبتة سحرية يمكن خلاصتها أن تساهم في خسارتك وزنك الزائد. بالفعل، إنها الألوي فيرا المعروفة بمفعولها المضاد للسموم والتي يُنصح بتناول عصيرها في إطار عدد من الحميات الرامية إلى خسارة الوزن، ولا سيما أنّه يسهل عملية الهضم ويعمل على تنظيم الجسم خلال أيام معدودة.





الجنسنغ السيبيري





يحدّ من الرغبة في تناول الأطعمة التي تحتوي على السكّر ويساعد على تعزيز استقرار مستوى السكّر في الدم، لا سيما أنّ ارتفاع هذا المستوى يؤدي إلى تراكم الدهون، ما يعني خسارة الوزن بشكل طبيعي، سهل وسريع.









خلّ التفاح





يساهم خلّ التفاح ، خلال عملية الهضم، في إبطاء تخزين الدهون ويحدّ من الشعور بالرغبة في تناول الطعام، كما أنه يسهّل الهضم. واعلمي أيضاً أنّه لا تترتب على تناوله أيّ آثار جانبية، خلافاً لما هي عليه حال الأدوية القاطعة للشهية.





الزنجبيل





ويعمل على رفع درجة حرارة الجسم بالفعل، واعلمي أيضاً أن هذا يحفز عملية الأيض، ما يعني حرق المزيد من الدهون خلال وقت قصير. ولا تنسي أيضاً خصائصه المعززة لعمل الجهاز الهضمي والقاطعة للشهية.







