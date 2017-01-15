قومي المرأة بالإسكندرية ينظم ندوة بعنوان : "احميها من الختان"

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الاسكندرية برئاسة الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع اليوم، ندوة بعنوان "احميها من الختان".

وتأتي الندوة في إطار الحملة التوعوية التى أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة والدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة و الأمومة ، بعنوان " شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية.

واستعرض المشاركون خلال الندوة عدة موضوعات حول التعريف بختان الإناث وتاريخه وأشكال ممارساته، المبررات المجتمعية المغلوطة لإجراء الختان، الأضرار الصحية والنفسية على الفتاة من جراء الختان والتي تستمر معها بعد الزواج .

مشيرين إلى أن كل الهيئات الطبية تعتبر الختان جريمة مخالفه لآداب مهنة الطب.

كما تناول المشاركون العقوبات الصادرة ضد مرتكبي عملية الختان سواء مقدمها أو طالبها، وجهود الدولة لمواجه ظاهرة الختان والتنويه عن خط نجدة الطفل 16000.

وأوصى المشاركون بضرورة إصدار نشرات بهدف نشر التوعية والمعلومات الصحيحة عن الختان، وأهمية دور وحدات الرعاية الصحية في تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الختان، وتسليط الضوء على عقوبة مرتكبي الختان حتى تكون رادعا قويا.



