السيلوليت مشكلة شائعة لدى معظم النساء، وهو ليس أكثر من تجمع للدهون ولا يمكن اعتبارها حالة طبية ضارة.. لذلك لا داعي للقلق من السيلوليت، وإنما يجب توخي الحذر في الوقاية منه أو تخفيفه، أو حتى التخلص الشبه نهائي منه باتباعك لنمط صحي يشمل قواعد خاصة.

السيلوليت مشكلة شائعة لدى معظم النساء، وهو ليس أكثر من تجمع للدهون ولا يمكن اعتبارها حالة طبية ضارة.. لذلك لا داعي للقلق من السيلوليت، وإنما يجب توخي الحذر في الوقاية منه أو تخفيفه، أو حتى التخلص الشبه نهائي منه باتباعك لنمط صحي يشمل قواعد خاصة.

نصائح للتخلص من السيلوليت

1- أهم نصيحة يمكن أن نقدمها لك عي الحفاظ على رطوبة البشرة في جميع أنحاء الجسم وبالأخص في البطن والأرداف والأرجل لمنع التشقق وظهور السيلوليت؟

2- يجب علاج الالتهابات الجلدية السطحية على الفور.

3-احرصي على تناول الطعام الصحي، والأطعمة القليلة الدسم والغنية بالألياف مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة بدلاً من الأطعمة الغنية بالسكر، وذلك لأنها تساهم في رفع معدل الأنسولين بشكل سريع وتعزز ظهور السيلوليت.

4-تعتبر ممارسة الرياضة بانتظام حلاً مثالياً للقضاء على السيلوليت لأنها تسمح بزيادة ضخ الدم والاكسجين للبشرة وبالتالي تحسين نوعية البشرة وإذابة الدهون تحت الجلد التي تسبب ظهور السيلوليت وأهم التمارين التي ينصح بتطبيقها للتخلص من السيلوليت هي السكواتش والقفز الجانبي والقفز على الحبل.

5- الحفاظ على وزن صحي طوال الوقت وتجنب الزيادة السريعة او النقصان السريع في الوزن.

6-ينصح بالحد من التوتر للتخفيف من السيلوليت.

7-قومي بإجراء مساج على الأقل مرتين في الأسبوع للمنطقة التي تخافين ظهور السيلوليت فيها (البطن والأرداف والأرجل) وذلك عبر أجهزة مساج صغيرة لتساعد في زيادة تدفق الدم على البشرة.

8-ارتدي ثياب واسعة وقطنية ومريحة لا تشد على البشرة فالملابس الضيقة تقلل من دوران الدم وبالتالي تؤدي إلى تراكم الدهون تحت الجلد.

9-اشربي الكثير من الماء خلال اليوم لأن الماء سوف يخلصك من السموم العالقة في الجسم كما سوف يحافظ على وزنك ويرطب بشرتك من الداخل، وجميع هذه الأمور سوف تؤدي إلى ظهور السيلوليت.

11-قومي بفحص الهرمونات الخاصة بك وبالأخص هرمون الغدة الدرقية وهرمون البرولاكتين والاستروجين الذين يعتبر أي خلل فيهم سبباً من أسباب ظهور السيلوليت.

12-طبقي الخلطات الطبيعية للتخلص من السيلوليت وأهم المكونات الطبيعية التي تدخل في هذه الخلطات هي القهوة التي تحتوي على الكافيئين الذي ينشط الدورة الدموية بالإضافة إلى الزيوت التي ترطب البشرة وتحميها من التشقق والجفاف.

1- أهم نصيحة يمكن أن نقدمها لك عي الحفاظ على رطوبة البشرة في جميع أنحاء الجسم وبالأخص في البطن والأرداف والأرجل لمنع التشقق وظهور السيلوليت؟

2- يجب علاج الالتهابات الجلدية السطحية على الفور.

3-احرصي على تناول الطعام الصحي، والأطعمة القليلة الدسم والغنية بالألياف مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة بدلاً من الأطعمة الغنية بالسكر، وذلك لأنها تساهم في رفع معدل الأنسولين بشكل سريع وتعزز ظهور السيلوليت.

4-تعتبر ممارسة الرياضة بانتظام حلاً مثالياً للقضاء على السيلوليت لأنها تسمح بزيادة ضخ الدم والاكسجين للبشرة وبالتالي تحسين نوعية البشرة وإذابة الدهون تحت الجلد التي تسبب ظهور السيلوليت وأهم التمارين التي ينصح بتطبيقها للتخلص من السيلوليت هي السكواتش والقفز الجانبي والقفز على الحبل.

5- الحفاظ على وزن صحي طوال الوقت وتجنب الزيادة السريعة او النقصان السريع في الوزن.

6-ينصح بالحد من التوتر للتخفيف من السيلوليت.

7-قومي بإجراء مساج على الأقل مرتين في الأسبوع للمنطقة التي تخافين ظهور السيلوليت فيها (البطن والأرداف والأرجل) وذلك عبر أجهزة مساج صغيرة لتساعد في زيادة تدفق الدم على البشرة.

8-ارتدي ثياب واسعة وقطنية ومريحة لا تشد على البشرة فالملابس الضيقة تقلل من دوران الدم وبالتالي تؤدي إلى تراكم الدهون تحت الجلد.

9-اشربي الكثير من الماء خلال اليوم لأن الماء سوف يخلصك من السموم العالقة في الجسم كما سوف يحافظ على وزنك ويرطب بشرتك من الداخل، وجميع هذه الأمور سوف تؤدي إلى ظهور السيلوليت.

11-قومي بفحص الهرمونات الخاصة بك وبالأخص هرمون الغدة الدرقية وهرمون البرولاكتين والاستروجين الذين يعتبر أي خلل فيهم سبباً من أسباب ظهور السيلوليت.

12-طبقي الخلطات الطبيعية للتخلص من السيلوليت وأهم المكونات الطبيعية التي تدخل في هذه الخلطات هي القهوة التي تحتوي على الكافيئين الذي ينشط الدورة الدموية بالإضافة إلى الزيوت التي ترطب البشرة وتحميها من التشقق والجفاف.



