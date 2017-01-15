5 نصائح للحصول على بشرة صحية

يمكن أن تحافظى على بشرتك من خلال الحصول على 5 خطوات والتى تساعدك على بشرتك صحية ونضرة لأعوام قادمة..

1. حماية نفسك من الشمس

من أهم طرق العناية بجلدك حمايته من الشمس يمكن أن يتسبب التعرض للشمس طوال العمر في ظهور تجاعيد، وبقع الشيخوخة وغيرها من المشكلات الجلدية الأخرى — كما يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الجلد.

2. الإقلاع عن التدخين

إن التدخين يجعل بشرتك تبدو أكبر ويسهم في ظهور التجاعيد يُضيِّق التدخين الأوعية الدموية الصغيرة في الطبقات الخارجية للجلد، ما يقلل من تدفق الدم ويجعل الجلد أكثر شحوبًا. ويستنفد ذلك أيضًا من الجلد الأكسجين والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجلد.

3. تعامل مع بشرتك برفق

إن النظافة اليومية والحلاقة من الأمور التي تؤثر إيجابيًا في بشرتك. لإبقاء البشرة ناعمة:

قللى زمن الاستحمام فالماء السّاخن والاغتسال أو الاستحمام لوقت طويل يتسببان في فقدان الزيوت من بشرتك حدّدى وقت الاستحمام أو الاغتسال، واستخدم الماء الدافئ — بدلاً من الماء — الساخن.

4. اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

قد يساعدك النظام الغذائي الصحي على أن تبدو في أفضل حال وتشعر بذلك. تناول الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الشحوم العلاقة بين النظام الغذائي وحب الشباب ليست واضحة — ولكن تشير بعض الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي غني بزيت السمك أو مكملات زيوت الأسماك ومنخفض في الدهون غير الصحية والكربوهيدرات المجهزة أو المنقاة قد يعزز ظهور البشرة بشكل أكثر شبابًا. شرب الكثير من الماء يساعد على الحفاظ على رطوبة بشرتك.

5. التعامل مع الضغوط

إن الضغط النفسي غير المتحكم به يمكن أن يجعل بشرتك أكثر حساسية ويتسبب في ظهور حب الشباب ومشكلات البشرة الأخرى. للتشجيع على الحصول على بشرة صحية — وحالة ذهنية صحية — اتبع خطوات سليمة للتعامل مع ضغوط الحياة. احصل على كفايتك من النوم، وضع حدودًا معقولة، وقلل من قائمة مهامك اليومية ووفر وقتًا لفعل أشياء تستمتع بها. قد تكون النتائج أكثر إثارة مما تتوقع.