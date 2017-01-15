لكي تبدي بشكل طبيعي، عليكِ أن تعتمدي على مكياج ناعم وبسيط، يناسب أجواء الشاطئ،

-سوف تبتعدين عن كريم الأساس عند تطبيق مكياج الشاطئ، ولكنكِ ستستبدلينه بـ واقي الشمس sun block إن لم ترغبي في أن تأخذي لونًا خمريًّا من البحر، أو ستعتمدين على الـ Tan oil للحصول على بشرة أكثر اسمرارًا من لونك..سيضيف لكِ واقي الشمس لمسة ناعمة على بشرة وجهِك، فاطمئني، لن تحتاجي لأيّ كريمات أساس.



-يمكنكِ وضع مصحح الحواجب الجيل، المقاوم للماء، حتى لا يتأثر بأجواء الرمل والشاطئ، واختاريه بلون مماثل لحواجبك، ولكن إن كانت ثقيلة، فلا داعي

لاستخدامه حتى لا يبدو شكلكِ غريبًا عن المعتاد.

-إن كنتِ لن تعرّضي وجهكِ للماء، فيمكنكِ استخدام بلاشر خفيف على الوجنتين باللون الوردي أو البرونزي، ولكن احرصي على استخدام ماركات عالمية معروفة، حتى لا تؤذي بشرتكِ مع التعرّض للشمس.

بعض الفتيات يحب وضع الكحل داخل الجفون، لكن لا ننصحكِ به على الإطلاق، فهو يذوب مع حرارة الشمس العالية، ويبدو وكأنكِ تمتلكين هالات سوداء، إلا إذا كان مقاومًا للماء، وفي هذه الحالة ننصحكِ بظل الجفون الملون، بخاصة وإن كنتِ تمتلكين عيونًا ملونة.

-الماسكرا تُبرز جمال عيونِك، وتمنحها شكلًا أوسع، وإن كانت ملونة ستُظهر جمالها، اعتمدي درجات الأسود أو البني، بأنواع مقاومة للماء.

-أحمر الشفاه الجلوس هو الأنسب لكِ على الشاطئ، سواء اخترتِه بالألوان الوردية،أو البرونزية، واجعليه دائمًا في حقيبة الشاطئ الخاصة بكِ.