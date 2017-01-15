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خطوات بسيطة لمكياج عيون ناعم

خطوات بسيطة لمكياج عيون ناعم

تاريخ النشر

طبقي القليل من البرايمر على الجفن العلوي ووزعيه بشكل متساوٍ وذلك للحصول على مكياج عيون ثابت وأنيق.

من ثم طبقي ظل العين بلون فاتح عند زاوية العين الداخلية وبلون أغمق قليلاً عند زاوية العين الخارجية.


بعدها ارسمي خط آيلاينر رفيعاً على طول الرموش العليا وتجنبي دائماً استخدام الكحل الأسود داخل العين ، فهو يجعلك تبدين أكبر سناً، لكن بدلاً منه بإمكانك أن تحددي داخل العين بالكحل الأخضر الذي يعمل على إبراز العين وإظهارها أكثر وسعاً، لكن بطريقة ناعمة بعيداً عن المبالغة.
وللحصول على رموش طويلة بدون استخدام الرموش الاصطناعية، استخدمي آلة تجعيد الرموش واستخدمي طبقات عدة من الماسكرا.


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