نصائح .. لزيادة كثافة الرموش

الرموش بالنسبة للمرأة هي مظهر اساسي، ولا يمكن أن تكتمل أنوثة المرأة بغير وجود الرموش الكثيفة، ولذلك سيدتي، هناك الكثير من الطرق الطبيعية والتي تستطيعين استخدامها لكي تزيدي من كثافة رموشك ومنها:

زيت الخروع

زيت الخروع يعتبر علاج قوي وطبيعي حيث يساعد وبشكل كبير في زيادة سمك الرموش وزيادة كثافتها، وكذلك يساعد على محاربة الكائنات الدقيقة والتي توقف نمو الشعر.

زيت الزيتون

حيث يحتوي زيت الزيتون على فيتامينات كثيرة ومعادن تقوي من نمو الشعر وتكثفه وكذلك زيت الزيتون يحافظ على لون الرموش وبقاء لونها الطبيعي.

تدليك الجفون

حيث يعزز من نمو الجفون وتدفق الدم إلى بصيلات الشعر مما يؤدي إلى تحفيز نمو الشعر وعدم إعاقة نموه وذلك بوضع فازلين على الرموش أو زبده الشيا وبحركات دائرية واستخدام أصابعك تقومي بتدليك الرموش من 5-7 دقائق بشكل يومي مرتين لبضعة أشهر.



