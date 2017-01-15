المناكير الفرنسي الأومبري صيحة رائجة هذا الصيف

يلاقي المناكير الفرنسي انتشاراً كبيراً بين النساء، فهو أحد موديلات الأظافر المفعمة بالأنوثة والعملية أيضاً، حيث يتماشى المناكير الفرنسي مع الإطلالات اليومية والمسائية في الوقت نفسه. ويعد المناكير الفرنسي الأومبري هذا الصيف موضة بارزة جداً ومميزة، فاعتمديها بالألوان التي ترغبين فيها.



وفي ما يلي، سنقدم لك مجموعة من أجمل موديلات المناكير الفرنسي الأمبري، لتختاري من بينها ما يعجبك.





مناكير فرنسي أومبري بألوان النيون

عززي من جمال المناكير الفرنسي الأومبري عبر اعتماد ألوان النيون في تطبيقه، والتي تلائم كثيراً أجواء الصيف الحيوية والمرحة، وهكذا تحصلين على أظافر مميزة تلاقي إعجاب الجميع. بإمكانك تنفيذ المناكير الفرنسي الأومبري بألوان النيون الخوخي والوردي البطيخي، بحيث ترسمين بالمناكير الخوخي خطاً رفيعاً على طول النصف العلوي من طرف الظفر، باستخدام فرشاة متخصصة، ومن ثم تكملين رسم الخط من خلال المناكير الوردي البطيخي.





مناكير فرنسي أومبري بألوان الباستيل

لمحبات المناكيرالفرنسي العريض، فإن المناكير الفرنسي الأومبري العريض بألوان الباستيل سيكون خياراً مثالياً لهن هذا الصيف، فهو عصري جداً، لا سيما لمن تمتلك أظافر طويلة. اختاري ظلال الباستيل الناعمة، مثل الوردي والأزرق الفاتح، وطبقيها بأسلوب الفرنش بطريقة أكثر سماكة، من ثم زيني منتصف كل ظفر على حدة بأكسسوار ذهبي ناعم جداً.





مناكير فرنسي أومبري باللونين الأصفر والبرتقالي

نساء كثيرات قد لا يحبذن اعتماد الأصفر والبرتقالي على أظافرهن في الوقت نفسه، إلا أن هذا المزيج من الألوان سيكون رائعاً جداً هذا الصيف، ويجسد غروب الشمس. لذلك، لا تترددي في اعتماد المناكير الفرنسي الأومبري باللونين الأصفر والبرتقالي، فهو سيمنحك طلة مميزة مفعمة بالأنوثة.





مناكير فرنسي أومبري بألوان قوس القزح

من منا لا يحب مشهد قوس القزح بألوانه الزاهية التي تضج حيوية وانتعاشاً. انطلاقاً من ذلك، لا تترددي هذا الصيف في اعتماد المناكير الفرنسي الأومبري بألوان قوس القزح، بحيث تطبقينها على أظافرك بأسلوب الفرنش، واحرصي على استخدامها بطريقة متناغمة ومتناسقة.





مناكير فرنسي أومبري بالألوان الثلاثية

الزهري والبرتقالي والأبيض هي أبرز الألوان الصيفية، التي تشعرك بالمرح وبأجواء الصيف المليئة بالنشاط والحيوية. الآن، استخدمي هذه الألوان على أظافرك بأسلوب الفرنش وبطريقة متعرجة، ابدئي باللون الأبيض من ثم البرتقالي، بعدها اللون الزهري. وهكذا تحصلين على أظافر مميزة جداً وذات مظهر جذاب.







