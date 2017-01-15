نصائح لتنظيف وتلميع الإكسسوارات الفضة

يواجه بعض الأشخاص صعوبة فى تنظيف قطع الإكسسوارات الفضة، وقد يستخدم البعض مواد تتسبب فى تشوه الإكسسوار، ولتجنب هذه المشكلة، نتعرف على بعض الطرق لتنظيف قطع الفضة، بطريقة سهلة وبسيطة، نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "rd".

نصائح لتنظيف قطع الفضة



منظفات الغسيل

يمكن تنظيف قطع الفضلة بمنظفات الغسيل، من خلال ملعقة كبيرة من منظف الغسيل فى الماء الساخن ثم نقع الفضة لمدة دقيقة الخليط، ثم شطف القطعة الفضية بالماء وتركها حتى تجف.

الكاتشب

وإذا كانت الفضة مصبوغة، يمكن أن يساعد الكاتشب فى تنظيفها وتلميعها، حيث نستخدم كمية صغيرة من الكاتشب على منشفة ورقية وفركها بلطف على قطع الفضة، إذا لم تلمع، يفضل ترك الكاتشب لمدة 15 دقيقة، ثم فركه بقطعة قماش ناعمة وشطفها بالماء البارد، وبالنسبة لقطع الفضة المزخرفة، يفضل استخدام فرشاة أسنان لتنظيف مابين الشقوق.

نشا الذرة

يساعد معجون نشا الذرة والماء على جعل قطعة الإكسسوار تبدو وكأنها جديدة، من خلال فرك الإكسسوار بالخليط ثم وضع قطعة قماش مبللة فوقه وتركها حتى تجف، ثم فركها بقطعة قماش قطنية.

مطهر اليد

ويمكن أيضاً استخدام معقم اليدين فى تلميع الفضة، من خلال رش بضع قطرات على قطعة قماش ناعمة وفرك قطعة الإكسسوار بها.



