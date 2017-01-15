نصائح لاستعمال المكياج في المنزل على طريقة النجوم

كشف فنان مكياج يعمل مع عارضات الأزياء مجموعة من الأسرار والحيل التي يستخدمها في عمله.







وانضم وارن دودال، من أيرلندا الشمالية، إلى صناعة مستحضرات التجميل، بعد مشاكل مع البشرة، ومنذ ذلك الحين عمل مع عارضات أزياء أيرلنديات مثل تاليا هيفيرنان، وروز بورسيل.





وفيما يلي مجموعة من النصائح التي يقدمها دودال بالطرق المثالية لوضع المكياج، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:





العناية بالبشرة

يؤكد دودال على ضرورة العناية بالبشرة قبل كل شيء، حيث ينصح باستخدام كريمات ومساحيق مناسبة، قبل التفكير بتطبيق المكياج، ويجب أن تكون الخيارات متنوعة، حيث تتغير احتياجات البشرة من فصل لآخر وأحيانا من شهر إلى آخر.





كريم الأساس

إحدى أكبر المشاكل التي تواجهها النساء هي اختيار اللون المناسب لكريم الأساس، ولكن دودال ينصح بأن يكون قريباً جداً من لون البشرة، فلا يظهر تعارض بينهما أثناء وضع المكياج.





تغطية الهالات السوداء

يمكن استخدام أحمر شفاه بلون برتقالي فاتح لتغطية الهالات السوداء، ويساعد مسحوق يخفي العيوب على التخفيف من التجاعيد والهالات حول العينين، مع وضعه من المنطقة الداخلية للعين إلى الخارج، باستخدام حركة الضغط واللف بالفرشاة.





بودرة الوجه

ابحثي عن مسحوق مناسب لنوع بشرتك. بالنسبة للبشرة الأكثر جفافاً، اختاري مسحوقاً ذو تشطيب ناعم ومضيء يترك توهجاً على الجلد، و إذا كانت بشرتك زيتية فاستعملي مسحوقاً خفيفاً يمتص الزيت الزائد طوال اليوم.





الظلال الحمراء

ابحثي عن أحمر الخدود الترابي المحايد، ثم استخدميه على عظام الخد، للحصول على لمسة من الإشرق على بشرتك، واستخدمي الظل الأكثر إشراقة على تفاحة الخد.





محدد العينين

لجعل العين تبرز بشكل جيد، ركزي على بطانة خط الرموش العلوي لتحديد وجعل العيون تبدو أكبر حجماً، وإذا اخترت وضع خط الرموش السفلية، فيجب عليك دائماً وضع خط في الأعلى أيضاً، حيث يمكن للبطانة السفلية وحدها سحب العين لأسفل لتبدو ممتلئة.





الشفاه الفاتنة

حضري شفتيك أولاً بتطبيق كريم مناسب، ثم طبقي مرهم الشفاه لترطيب الشفتين وصلاح أية عيوب فيهما، ثم اختاري لون أحمر الشفاه الذي يناسب بشرتك.