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3 أساليب لتطبيق كونتور تكبير الشفايف

3 أساليب لتطبيق كونتور تكبير الشفايف

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إن الحصول على شفاه كبيرة وجذابة هو اساس اطلالة المرأة التي تسعى الى تطبيق مكياج يومي مفعم بالجاذبية والجمال ويضفي لمسة انثوية على اطلالتها.

لذلك، ان تعلمك طريقة تطبيق كونتور تكبير الشفايف بثلاثة اساليب سهلة

1- الطريقة الاولى: ابدأي بتطبيق الكونسلير عند حدود الفم، هذه الطريقة ستساعد على ثبات الكونتور أكثر وعدم سيلانه ثم قومي بتحديد شفاهك من الخارج بواسطة قلم تحديد الشفايف، ثم ارسمي ثلاث خطوط طولية على الشفاه العلوية والسفلية، الاول في الوسط وخطين عن الجوانب يبعدان قليلا عن الخط النصفي ثم اختاري احمر شفاه يتلاءم مع لون الكونتور وطبقيه على شفاهك.

2- الطريقة الثانية: طبقي الكونسلير على كامل منطقة الفم، ثم قومي بتحديد شفاهك من الخارج بقلم تحديد عريض، ثم طبقي أحمر شفاه باللون النيود على وسط شفاهك ثم طبقي احمر الشفاه باللون الذي ترينه مناسباً لتحصلي على شفاه بلون اومبري.

3- الطريقة الثالثة: طبقي الكونسلير حول منطقة الفم بالكامل، قومي بتحديد شفاهك بواسط قلم التحديد عبر رسم خط على حدود الفم الخارجية عند الشفتين العلوية والسفلية وقومي برسم خط طلي وسط الشفتين أخيراً اختاري احمر اشفاه باللون الملائم وطبقيه على شفاهك.


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