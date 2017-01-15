8 حيل مكياج ذكية لتجديد الماسكارا القديمة ورسم الآيلاينر باحترافية

كل فتاة تحب أن تبدو متألقة وفى أبهى صورها، وما تحب أن تظهر بصورة مثالية، إلا أن عددا كبيرا من الفتيات يواجهن أزمة، أن الحظ يعاندنهن فى الكثير من الأحيان، خاصة إذ كنّ متسرعات على النزول، فلا يتم رسم "الآيلاينر" بشكل جيد أبدا، وتقريبا كل فتاة تعرضت لهذا الموقف.

موقع "باز فيد" قدم عددا من الخدع اللطيفة للفتيات، ليتمكن أن يبدين جميلات فى أقل وقت ممكن، وبالإمكانيات المتوفرة.

أول خدعة تتمثل فى إلصاق شريط لاصق بشكل معين على العين، ليساعدك على رسم "أيلاينر" لطيف، بدون أخطاء وبدقة.

إذ كنت تعانين من "البيبى هير"، ويفسد إطلالة شعرك، دائما، فيمكنك استخدام فرشاة أسنان لطيفة، ومثبت للشعر للتخلص من المظهر الذى يضايقك.

خدعة أخرى متعلقة بطلاء الشفاه، إذ كنت تحبينه بشدة، وقارب على الانتهاء، ويتبقى منه جزء صغير ولا يمكنك استخدامه فاقترح "باز فيد" إخراجه وتسخينه ووضعه فى ما يشبه المكعبات لإعادة استخدامه.

فى حالة كان استخدامك للماسكارا قليلا، وتعرضت لأن جفت الماسكار فيمكن إضافة جزء من محلول العين "القطرة" لإعادة سيولتها مرة أخرى.

لو كنت ممن يستخدمن الرموش الصناعية، فيفضل أن تثنيها حول فرشاة قبل وضعها على العين لمنحها ثنية مثالية تسهل عليكِ لصقها.

ولو كنت ممن لا يحبون سحب الشعر من الفرشاة بعد تمشيط الشعر، فيمكن استبدال ذلك، بوضع منديل ورقى قبل تمشيط الشعر وإزالته بسهولة بالشعر بعد التمشيط.

إذ كنت ممن يفضلن وضع "كحل" أبيض تحت العين لتوسيعها، إلا أن النتيجة غالبا ما تكون سيئة، يمكن استبداله بكحل بدرجة "النود".



