شاورما دجاج بالفرن.. وصفة شهية لتزيين سفرتك

نقدم إليك من خلال موقعنا "egynews.net" شاورما الدجاج بالفرن، وصفة شهية ويرغبها الجميع، زيني بها مائدتك







مقادير شاورما دجاج بالفرن





- صدر الدجاج : 1 كيلو (مقطّعة إلى شرحات طويلة ورفيعة)

- عصير البرتقال : كوب

- البرتقال : 1 حبة (مقطّعة إلى شرائح)

- الخل الأبيض : كوب

- الثوم : 5 فصوص

- الثوم : ملعقة صغيرة (المفروم)

- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة

- ملح : رشّة

- البهار الأسود : رشّة (الحلو)

- السبع بهارات : رشّة

- هيل : رشّة

- القرفة : رشّة

- بهارات الشاورما : رشّة

- البصل : 1 حبة (مقطّعة إلى مكعبات صغيرة)





طريقة تحضير شاورما دجاج بالفرن





1. داخل وعاء، تضاف شرائح صدور الدجاج وعصير وشرائح البرتقال والبهارات والملح والبصل والزيت النباتي. وبعد خلط هذا المزيج مع بعضه البعض، يوضع كوب من الخلّ الأبيض و5 فصوص من الثوم وملعقة صغيرة من الثوم المفروم. يدع هذا المزيج لمدّة 12 ساعة.





2. ثم، يوزّع على صينية، ويخبز في الفرن لمدّة نصف ساعة.





3. إذا رغبت في أن يغلب اللون الأبيض على الشاورما، تضاف ملعقتان كبيرتان من اللبنة مع المزيج خلال النقع، أمّا للحصول على اللون الأحمر فتضاف ملعقتان كبيرتان من صلصة البندورة.







