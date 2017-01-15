الشعر الطويل للمرأة "علامة جمال"

جمال الفتاة العربية، يختلف عن جمال الفتاة الأوروبية، أو الفتاة الإفريقية، أو الشركسية أو غيرها، رغم أن الشعوب اليوم اختلطت، وتعددت صفات الجمال وأصبحت البنت تجمع صفات الجمال من كل عرقٍ، وأصبح من الطبيعي انتشار العيون الملونة والشعر الذهبي في بلاد العرب.

فالجمال مسـألة نسبية، تختلف باختلاف الأذواق، فبعض الأشخاص يفضلون صفاتٍ معينة لا يفضلها آخرون، لكن هناك العديد من الصفات التي لا يختلف عليها اثنان، لأنها صفات أساسية لاكتمال الجمال، ولطالما كان جمال البنت مادةً خصبةً يتغنى بها الشعراء والأدباء، منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا، علمًا أن أسس الجمال وصفاته تختلف من عرقِ إلى آخر.

• الشعر الطويل: يعتبر طول الشعر من علامات الجمال عند البنت، بالإضافة لنعومته، ولونه، وبشكل عام الشعر الأسود يتربع على عرش الألوان، ويفضل أن يكون الشعر أسود وكثيفًا.



