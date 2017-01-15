٨ حيل بالمكياج لزيادة اتساع العيون الضيقة

العيون الواسعة من علامات الأنوثة والجمال الأساسية لدى المرأة، لأنها تخطف الأنظار وتزيد من جاذبية المرأة وحيويتها في عيون الآخرين. كما أنه كلما زاد اتساع العين، بدت صاحبتها أكثر إشراقا وأصغر سنا.

ولكن إذا كنت من أصحاب العيون الضيقة، فإليك ثمانِ حيل أساسية بالمكياج لتكبير العيون بحيث تصبح أكثر اتساعا وجمالاً.

١- عند رسم العيون، ضعي قلم تحديد العيون أو الأي لاينر بمحاذاه الرموش العليا، وعلى الأطراف للحصول على طلة عيون القطة التى تبرز العين الصغيرة بشكل مثالي. كل ما عليك فعله بعد تحديد ورسم العين من الأعلى هو سحب خط التحديد خارج العين ولأعلى قليلا مع زيادة سمكه.

٢- أثناء وضع المكياج استخدمي أداة ثني الرموش قبل وضع الماسكرا، فهى تعمل على رفع الرموش للخارج مما يعطي العين مظهرا أكثر اتساعا. هذه الأداة متوفرة فى متاجر بيع مستحضرات التجميل.

٣- ضعي مسحة من ظل الجفون الأبيض اللامع على الحواف الداخلية من الجفون، أو يمكنك تحديد خط ماء العين (خط الرموش السفلي) بقلم تحديد باللون الأبيض، فهذا يعمل على تكبير العيون ويعزز إشراقتها وحيوتها بشكل مثالي.

٤- استخدمي الماسكرا السوداء وليست البنية حيث أنها سوف تعمل على إبراز بياض عينيك بشكل أكبر ومن ثم توسيع العيون الضيقة. تجنبي وضع طبقات كثيرة من الماسكرا فتتكتل على الرموش وتضيق عينيك.

٥- الحواجب المحددة والمهذبة جيدا تبرز جمال العين بدرجة أكبر، لذا إذا كنت تعانين من الحواجب الرفيعة أو المليئة بالفراغات، استخدمي بودرة تحديد الحاجب المتوافرة بالأسواق ومن الأفضل اختيارها بدرجة واحدة أغمق من لون الحاجب الأساسي.

٦- أيضا من الضروري عند رسم العيون من الأسفل، أن يراعى استخدام قلم التحديد بمحاذاه جذور الرموش السفلى أو أسفل خط ماء العين تماما، فكلما ابتعدنا عن خط العين العلوي والسفلي بدت عينيك أكثر اتساعا.

٧- يمكنك استخدام ظلال الجفون لتكبير العيون، لكن يراعى استخدام الألوان الفاتحة على كامل الجفن العلوي والدرجات الداكنة على الأطراف فقط.

٨- أخيرا، من إحدى طرق تكبير العيون الضيقة أيضا وضع مسحة من الكونسيلر أسفل العين لإخفاء الهالات السوداء أو علامات التعب التي قد تظهر على العين وتطفئ بريقها.

الكونسيلر من الأدوات المهمة التي تعمل على إبراز العين، لكن عليك اختيار نوع جيد من ماركة عالية الجودة لأن الأنواع الرديئة قد تتكتل على البشرة أوتتحول إلى لون جيري غير محبب وتفسد جمال العين.



