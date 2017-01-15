شراشيب ولامع وجينز.. موضة 2019

يعتمد بعض مصممي ودور الأزياء العالمية على مبدأ "الحنين إلى الماضي" حيث تقدم صيحات جديدة بلمسات خطوط الموضة القديمة، فالكثير من الصيحات عادت لتتصدر المشهد من جديد، لترضي كل الأذواق والأعمار.







ومن أبرز ما عاد لوقتنا هذا من صيحات الموضة القديمة:





1- الجاكيت الجينز الطويل: وهو أحد أهم صيحات الموضة في2019، حيث ترتديه الفتيات مع تي شيرت وحذاء رياضي، للحصول على إطلالة كاجوال عصرية، فهو كان أحد صيحات الثمانينات والتسعينيات لكنه عاد ليتصدر بقوة هذه الأيام.





2-الجواكيت اللامعة: وكانت أحد أهم صيحات الموضة في السبعينيات والثمانينيات، وظهرت بها العديد من النجمات في الأفلام خلال هذه الفترة، لكنها تصدرت موضة هذا العام وعادت بأسلوب جديد وبألوان مختلفة.





3-البنطال الواسع: وكان متصدرًا في سبعينيات القرن الماضي، لكنه أصبح أهم قطعة في عالم الموضة هذا العام، منه المخطط والمنقط والسادة، وهو استايل بسيط ومناسب للعمل أو الخروجات.





4- الأوف شولدر: وهي أحد صيحات الموضة الرائجة في خمسينيات القرن الماضي،وكانت مفضلة لدى العديد من نجمات الزمن الجميل وظهرن بها على الشاشة، لكنها عادت تتصدر الموضة خلال العامين الأخيرين.





5- الشراشيب: سواء في البلوزات أو الفساتين، وكانت شائعة في القرن الماضي وشاهدناها على نجمات عديدة في الأفلام، لكنها أصبحت الآن اتجاه قوي واختيار مميز للعديد من مصممي الأزياء.



