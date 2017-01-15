10 نصائح للعناية بالبشرة عند رسم تاتو جديد

يجب على من هم مغرمون بفكرة رسم الوشم أن يكونوا على دراية كاملة بالإجراءات التى يجب اتباعها بعد رسم التاتو، فقد يؤدى ذلك إلى بعض الأثار الجانبية مثل تهيج الجلد، لذلك من المهم تقديم العناية الجيدة للبشرة بعد رسم الوشم.

وفي هذا التقرير نقدم نصائح لرسم الوشم أو التاتو وتجنب الآثار الجانبية:

- اذهبى دائمًا إلى فنان وشم موثوق به لديه صالون صحي حيث تلعب النظافة دورًا مهمًا للغاية في تجنب المخاطر.

- على الفنان استخدام إبر جديدة معبأة بإحكام من أجل هذا الإجراء، الإبر المعاد استخدامها تسبب التهابات حادة.

- ضعى ضمادة على جسمك لبضع ساعات .

- بعد إزالة الرقائق البلاستيكية ، اغسلى منطقة الوشم باستخدام صابون معتدل مضاد للميكروبات واتركيها حتى تجف.

- لا تفركى الجلد حتى يتم شفاؤه بالكامل ، فبشرتك تكون حساسة للغاية بعد الوشم ولا يجب أن تهيجها أكثر من خلال خلق أي احتكاك.

- ضعى مرهما مضادا للجراثيم مرتين يوميًا على الوشم لسرعة الشفاء والحماية من العدوى.

- لا تغسلى منطقة الوشم بالصابون العادي ويفضل استخدام الصابون المعتمد على الحليب.

-تغطية الوشم بقطعة قماش قطنية عند التعرض للشمس.

- تجنب ارتداء ملابس ضيقة على الوشم لأنه سيؤدي إلى منع مرور الهواء.

- لا تذهبى لممارسة الرياضات المائية حتى يشفى الجلد تمامًا.



