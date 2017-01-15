5 أخطاء شائعة يجب تجنبها عند إعداد الفشار

من منّا لا يحب تناول الفشار في أوقات الراحة أو أثناء مشاهدة التلفاز برفقة أفراد العائلة أو الأصدقاء. ولكن في بعض الأحيان يصبح الأمر مزعجاً عندما لا يتم إعداد الفشار كما يجب، بسبب ارتكاب بعض الأخطاء.







فيما يلي 5 أخطاء شائعة تفسد عملية إعداد البوشار، بحسب ما ورد في "صحيفة تايمز أوف إنديا":





1- البذور القديمة

إن استخدام بذور الذرة القديمة التي قد تكون فقدت رطوبتها، يساهم في عدم نضجها جيداً. ويُنصح بالاحتفاظ ببذور الذرة في أماكن مغلقة حتى لا تفقد جودتها.





2- حبيبات الملح كبيرة جداً

يلعب حجم حبيبات الملح دوراً مهماً في نجاح إعداد الفشار من عدمه. فعندما تكون حبيبات الملح كبيرة لا تلتصق بالفشار وتتجمع في قاع المقلاة.





3- استخدام الزيت الخاطئ

يفضل استخدام زيت عباد الشمس أو زيت الذرة أثناء إعداد الفشار، لأن درجة تسخينهما العالية تساعد على إنضاج الذرة بكفاءة أعلى.





4- إضافة الكثير من الزيت

تلعب كمية الزيت المضافة لصنع الفشار دوراً هاماً في عملية إنضاجه، لذا فإن إضافة الكثير من الزيت عادة ما يفسد الذرة ويجعلها أكثر رطوبة.





5- عدم تحريك المقلاة بشكل كاف

يساهم تحريك المقلاة في نضوج جميع حبات الذرة، لذا فإن عدم تحريك المقلاة جيداً يمكن أن يترك الكثير من حبات الذرة دون نضوج.