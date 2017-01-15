الجمبسوت الشورت موضة هذا الصيف

يعدّ الجمبسوت Jumpsuit مؤخرًا من الاطلالات الأكثر عصرية، والتي تكاد لا تخلو منها أيّ عروض أزياء لأهم الدور العالمية، فهو موضة هذا الصيف من دون منازع.







وقد تنوعت الجمبسوت في موديلاتها، فمنها البنطلون الطويل الضيق والبنطلون الطويل الواسع، إضافة إلى البنطلون المتوسط الطول الواسع، وأخيرًا الجمبسوت الشورت أو ما يعرف بـ الرومبر Romper.

وتختلف أنواع الأقمشة المصنوع منها الجمبسوت، ومن بينها قماشة الترتر والشراشيب والساتان، حيث باتت هذه الأقمشة من أحدث صيحات الجمبسوت وأكثرها رواجًا على الإطلاق، حتى أنّ الكثير من النجمات قمن باعتمادها في حفلاتهنّ وسهراتهن.





عند اختيار الجمبسوت الشورت للمشاركة في سهرات أو مناسبات، اختاري الجمبسوت ذي اللون الأسود ونسقيه مع اللون الذهبي، ليصبح أكثر كلاسيكية وأناقة، واللون النبيذي الذي يعطي اطلالة أكثر جاذبية و جمالًا .





وخلال المساء يُعتبر الجمبسوت قطعة مميزة جدًّا ولافتة عند تنسيقها مع الاكسسوار اللامع، واختيار تسريحة الشعر الملائمة والمكياج، كل هذه الأمور مهمة جدًّا لإنها تمنح الاطلالة تناسقًا وكمالًا غير عادي.

هناك أيضًا الجمبسوت الذي يوحي بأنه مكون من قطعتين، لكنه في الواقع قطعة واحدة مخاطة معًا، فهو يمنحكِ الشعور بالكلاسيكية بخاصة عند رفع الأكمام لتصبح أكثر عصرية.





اطلالات النهار

الجمبسوت الشورت رائع جدًّا، ويناسب المصايف والشواطىء، فبإمكانكِ اختياره بالألوان الفاتحة أو الزاهية، مع ارتداء القبعة الكبيرة لتحمي بشرتكِ من أشعة الشمس، وتستمتعي باطلالة شبابية جميلة، كما يمكنكِ أن ترتدي الجمبسوت نفسه في أكثر من اطلالة، حيث إنّ ارتداءه مع حذاء بكعب عالٍ يعطيه أناقة، ويجعله مناسبًا للاطلالات الرسمية، وارتداؤه مع الأحذية الرياضية يجعل من القطعة نفسها أكثر حيوية وعصرية وعملية.





يمكنكِ سيدتي أن تضيفي لمسة جمالية على اطلالتكِ بالجمبسوت شورت، بارتداء جاكيت الدنيم الرائجة في صيف 2019 ، فوقه، إذ إنها تعطي جمالًا للاطلالة، بخاصة وإن كنتِ قد اخترتِ ألوانًا صيفية فاتحة كالأصفر والأخضر وغيره.

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