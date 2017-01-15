احذري من الرموش الصناعية فقد تحتوي علي حشرات

حذر اخصائي البصريات من احتواء الرموش الصناعية علي حشرات تسمي بقمل الرموش.

وارجع الاطباء ذلك الي ان النساء لا يغسلن رموشهن الصناعية قبل الاستخدام بسبب المخاوف من احتمال سقوطهن.

وتم اكتشاف السبب المتزايد للقلق من قبل أخصائيي البصريات الذين يقولون إنهم يرون زيادة في حالات قمل الرموش ، والمعروف باسمه الطبي ديموديكس.

وقد أدى تفكير النساء في هذه المشكلة إلى إبتعاد معظمهم عن التنظيف على الإطلاق.

ومع ذلك ، يؤدي نقص التنظيف إلى زيادة البكتيريا، التي تؤوي المزيد من البكتيريا وتؤدي إلى الإصابة بالتهابات، وتشمل الأعراض الحكة والاحمرار والالتهابات، وما قد يكون أكثر إثارة للقلق ، القمل.

القمل كائنات حية تعيش على بصيلات الشعر ويمكن نقلها إلى أي شخص.

صرحت الدكتورة سايرة مالك لـ ايه بي سي نيوز أن قلة التنظيف تؤدي إلى تراكم البكتيريا.

واوضحت "عمومًا ، عندما تكون لديك امتدادات للرموش، يخاف الناس من لمسها أو غسلها لأنهم يخشون من سقوط الرموش ، ولكن تنظيف الجفون أمر بالغ الأهمية.

"نوصي باستخدام منظف يحتوي على شكل مخفف من شجرة الشاي، ومن المستحسن استخدامه يوميًا."

والرموش الصناعية هي عبارة عن شعيرات صغيرة وفردية يتم لصقها باستخدام الغراء وقد يستغرق الأمر حوالي ثلاث ساعات للصقها وتظل مثبته ما بين أربعة إلى ستة أسابيع، وهو ما يوفر الكثير من الوقت على ماسكارا الصباح الشاقة.