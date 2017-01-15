مكياج خفيف زهري لصيف 2019

إن كنت تفكرين في الظهور بـ مكياج خفيف ، فإن أضواء الموضة تتجه بقوة إلى درجات الألوان الوردية، لذا سنرشدك في السطور التالية إلى أكثر من طريقة لتطبيق ظلال العيون بـ اللون الوردي الناعم لتتمتعي بنظرة ملهمة وساحرة بجاذبية الربيع:

الطريقة الأولى:

إن كنت ترغبين في إطلالة هادئة وناعمة، فننصحك بأن تختاري ظلال عيون بدرجة الوردي المفضلة لديك. قومي باستخدام فرشاة الظلال المناسبة لتطبيق اللون على مساحة جفنك العلوي بشكل سلس وهادئ، ثم طبِّقي نفس الظل على هيئة خط مسحوب رفيع تحت عينيك للحصول على إطلالة جذابة وناعمة بلون واحد بطريقة سهلة.

الطريقة الثانية:

أما إذا كنت ترغبين في إطلالة ربيعية مشرقة ولافتة، فننصحك باستخدام الظلال السائلة اللامعة على مساحة متوسطة من جفنك. ستتفاجئين بأن هذا النوع من الظلال موضة رائجة في موسم هذا الربيع، وسيمنحك إطلالة مشرقة لامعة لن تحتاجي معها إلى أكثر من كحل هادئ اللون لتظهري بإطلالة عيون مبهرة.

الطريقة الثالثة:

قد ترغبين في الظهور بإطلالة تنم عن ذوقك العالي، واحترافك في تطبيق الظلال، لذا ننصحك باقتناء علبة ظلال كاملة بدرجات اللون الوردي المختلفة، وتطبيق الدرجات الفاتحة الباهتة على بداية جفنك تدريجياً حتى الانتهاء بدرجات الوردي الداكنة المائلة إلى اللون القرنفلي.

الطريقة الرابعة:

قد تبحثين عن إطلالة تميل إلى الإثارة والجنون في بعض المناسبات، لذا ننصحك بهذا الاختيار، وهو عبارة عن قلم ظلال رائع، يمكنك اختياره لامعاً، أو غير لامع وفقاً لذوقك واحتياجك. قومي برسم عينيك بالكامل من الأعلى والأسفل بهذا القلم الرائع، ثم استخدمي لون ظلال أفتح قليلاً لملء مساحك جفنيك، أو أضفي خطوطاً عشوائية رفيعة من القلم عليهما، ثم وزِّعيها باستخدام إسفنجة صغيرة، وستحصلين على مكياج خفيف وردي لإطلالة ناعمة.